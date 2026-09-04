1 min. 33 sek.

Prof. Kosińska-Kaczyńska: Szczepienie w ciąży to ważny element ochrony dziecka przed RSV

Szczepienie przeciw RSV w czasie ciąży pozwala przekazać dziecku przeciwciała jeszcze przed jego narodzinami, zapewniając mu ochronę w pierwszych miesiącach życia. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska podkreśla, że wprowadzenie bezpłatnych szczepień dla kobiet w ciąży to ważny krok w zapobieganiu ciężkim zakażeniom RSV u noworodków i niemowląt.

