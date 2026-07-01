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„Moje Zdrowie” daje szansę na wcześniejsze wykrywanie nowotworów

Program „Moje Zdrowie” powinien być nadal szeroko promowany, ponieważ jest skierowany do milionów Polaków i łączy działania z zakresu profilaktyki z diagnostyką umożliwiającą wczesne wykrywanie nowotworów – podkreśla Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii. Ekspertka zwraca uwagę, że większa świadomość programu może przełożyć się na skuteczniejszą profilaktykę i wcześniejsze rozpoznawanie chorób nowotworowych.

