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„Moje Zdrowie” daje szansę na wcześniejsze wykrywanie nowotworów
Program „Moje Zdrowie” powinien być nadal szeroko promowany, ponieważ jest skierowany do milionów Polaków i łączy działania z zakresu profilaktyki z diagnostyką umożliwiającą wczesne wykrywanie nowotworów – podkreśla Beata Jagielska, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii. Ekspertka zwraca uwagę, że większa świadomość programu może przełożyć się na skuteczniejszą profilaktykę i wcześniejsze rozpoznawanie chorób nowotworowych.
Aktualizacja:
02.07.2026 21:29
Publikacja:
01.07.2026 12:00