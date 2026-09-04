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33 proc. ciężarnych zaszczepionych przeciw RSV. Prof. Mazela: „To wielki sukces”

Pierwszy pełny sezon dostępności szczepionki przeciw RSV dla kobiet w ciąży przyniósł w Polsce około 33-procentową wyszczepialność. Prof. Jan Mazela podkreśla, że to bardzo dobry wynik, ale ochrona ciężarnych nie obejmuje wszystkich dzieci. Dla noworodków, które nie uzyskały ochrony w ten sposób, dostępne są przeciwciała monoklonalne zapewniające ochronę przez cały sezon RSV.

