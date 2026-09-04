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Dr Paweł Krajewski: Sezon RSV mocno obciąża oddziały pediatryczne i intensywnej terapii

Sezon RSV oznacza dla szpitali pediatrycznych szczególnie trudny czas. W ciągu kilku tygodni liczba zakażonych dzieci gwałtownie rośnie, a najcięższe przypadki wymagają leczenia na oddziałach intensywnej terapii. – Zmienia się cała organizacja pracy – mówi dr hab. n. med. i n. o zdr. Paweł Krajewski, podkreślając znaczenie szczepień i immunizacji w ochronie najmłodszych.

