Jak zauważył CBOS, w sierpniu poprawiły się notowania większości przedstawicieli rządu i koalicji rządzącej, podczas gdy pogorszyły się oceny części polityków opozycji. Największy wzrost zaufania odnotował premier Donald Tusk – o 7 pkt proc., do 39 proc. Jednocześnie nieufność wobec szefa rządu spadła o 7 pkt proc., do 46 proc.

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Donald Tusk i Rafał Trzaskowski z dużym wzrostem zaufania

Wyraźnie poprawiły się także notowania Rafała Trzaskowskiego - zaufanie do prezydenta Warszawy wzrosło o 6 pkt proc. - do 40 proc., a nieufność spadła o 8 pkt proc. - do 40 proc. Trzaskowski wrócił tym samym na czwarte miejsce rankingu.

Nadal największym zaufanie cieszy się prezydent Karol Nawrocki. Zaufaniem darzy go 51 proc. badanych (spadek o 4 pkt proc.), a nie ufa mu 36 proc. (wzrost o 3 pkt proc.)

Wśród polityków rządu poprawiły się również notowania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka – ufa mu 30 proc. badanych, o 4 pkt proc. więcej niż w lipcu, a nie ufa 22 proc., o 6 pkt proc. mniej. Zaufanie do Radosława Sikorskiego wzrosło o 2 pkt proc., do 43 proc., przy jednoczesnym spadku nieufności o 7 pkt proc., do 29 proc. Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 44 proc. respondentów, o 3 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej, a nie ufa 27 proc., o 5 pkt proc. mniej.

Grzegorz Braun i Jarosław Kaczyński na czele rankingu nieufności

Szósty w rankingu zaufania do polityków jest współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 proc. badanych, o 4 pkt proc. mniej niż w lipcu; taki sam odsetek deklaruje wobec niego nieufność. Drugiemu współprzewodniczącemu tej partii, Sławomirowi Mentzenowi, ufa 31 proc. badanych, a 43 proc. wyraża nieufność.

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W sierpniu najbardziej nieufnie badani odnosili się do Grzegorza Brauna – 60 proc. respondentów zadeklarowało brak zaufania wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej, o 9 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Kolejne miejsca zajmują prezes PiS Jarosław Kaczyński (59 proc. nieufności, wzrost o 5 pkt proc.), Przemysław Czarnek (54 proc., wzrost o 3 pkt proc.) i Mateusz Morawiecki (52 proc., wzrost o 2 pkt proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 20-30 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 935 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano metodą mieszaną: 63,6 proc. wywiadów przeprowadzono bezpośrednio, 19,4 proc. telefonicznie, a 17 proc. przez internet.