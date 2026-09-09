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Po F-16 w Rzeszowie powstają części do silników F-35

2026 to jest kolejny 50 rok rozwoju w Polsce RTX, grupy, w skład której wchodzi Pratt&Whitney. W Rzeszowie produkujemy części do silników maszyn F-35, a przypomnę, że 20 lat temu zmontowaliśmy silniki do polskich F-16. Dumnie patrzyliśmy na polskie niebo, gdy pierwsze F-35 przylatywały do Polski. Komponenty, które tutaj powstawały wracały do kraju - mówi Piotr Owsicki, prezes Pratt&Whitney Rzeszów.

