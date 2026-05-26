W rankingu zaufania dla polityków wciąż prowadzi Karol Nawrocki, choć jego notowania minimalnie spady – z 49 do 48 proc ufających. Od kilku miesięcy zaufanie do Nawrockiego nie przekracza 50 proc., które to wysokie noty miał od początku swojej prezydentury aż do marca 2026 roku (wówczas ufało mu 52 proc. pytanych).

Prezydentowi nie ufa obecnie 38 proc. ankietowanych, tyle samo ile w poprzednim badaniu z kwietnia. Wzrosła natomiast obojętność wobec głowy państwa – z 8 do 10 pkt. proc.

Na drugim miejscu plasuje się od kilku miesięcy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefowi MON ufa 45 proc. respondentów, o 3 pkt. proc. mniej niż w kwietniu, o 1 pkt proc., do 27 proc., wzrósł odsetek deklarujących brak zaufania. Obojętność wobec Kosiniaka-Kamysza zgłasza 15 proc. o 3 pkt. proc. więcej.

Trzeci na podium Radosław Sikorski cieszy się zaufaniem 44 proc. ankietowanych (- 4 pkt. proc.), brak zaufania deklaruje 32 proc. (+1 pkt. proc.), a obojętność - 12 proc. (+ 3 pkt. proc.).

W pierwszej piątce polityków z największym zaufaniem znaleźli się także Rafał Trzaskowski i Krzysztof Bosak.

„Wielka czwórka". Tym politykom Polacy nie ufają najbardziej

Listę tych polityków otwiera Jarosław Kaczyński, który wrócił na . Prezesowi PiS nie uda 59 proc. ankietowanych, o 1 pkt. proc. więcej niż w kwietniu. Zaufanie deklaruje zaś 26 proc., o 1 pkt. proc. mniej.

Kolejne miejsce pod względem braku zaufania zajmuje Grzegorz Braun. Liderowi Konfederacji Korony Polskiej nie ufa 56 proc. respondentów, o 3 pkt. proc. mniej niż w ostatnim badaniu, ufa mu zaś 22 proc. (+ 2 pkt. proc.).

Kolejnym politykiem, wobec którego przeważa brak zaufania, jest Przemysław Czarnek. Co prawda kandydatowi na premiera nie ufa tyle samo respondentów co Mateuszowi Morawieckiemu – 51 proc., ale Czarnkowi ufa tylko 22 proc. (- 1 pkt. proc. w porównaniu z kwietniowym badaniem).

Mateuszowi Morawieckiemu ufa natomiast 30 proc. ankietowanych, o 1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu.

Nieznani politycy i ministrowie

Na liście polityków, których nazwiska znalazły się w rankingu, jest tylko trzech polityków, których znają wszyscy biorący udział w badaniu. Są to Karol Nawrocki, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński.

Dużo dłuższa jest natomiast lista polityków, w tym członków rządu, których Polacy nie znają. Przoduje im ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda (po raz pierwszy w rankingu), której nie zna 58 proc. badanych. Szefowej MZ ufa 11 proc., nie ufa 15, a obojętność wobec niej odczuwa 9 proc.

Nie znamy także obecnego ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Takiej odpowiedzi udzieliło 42 proc. respondentów. Ufa mu 24 proc. ankietowanych, nie ufa 18 proc., 11 odczuwa obojętność.

Trójkę najmniej znanych polityków zamyka minister finansów Andrzej Domański – brak znajomości zadeklarowało 41 proc. pytanych. Ministrowi ufa 25 proc., nie ufa 18, a obojętność wobec niego odczuwa 11 proc. respondentów.