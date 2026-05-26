11 maja pojawiły się doniesienia o tym, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który uzyskał azyl na Węgrzech, opuścił Budapeszt i podobnie jak Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Teraz pojawiły się jednak nowe informacje ws. miejsca pobytu polityka. Jak donoszą Radio ZET i „Newsweek”, Romanowski prawdopodobnie jest na Bałkanach.

Są nowe informacje ws. miejsca pobytu Marcina Romanowskiego

Informatorzy Radia ZET i „Newsweeka” twierdzą, że Romanowski po wyjeździe z Węgier był dwa razy w Serbii oraz raz w Chorwacji.

„Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. Romanowskiemu zaczynają kończyć się pieniądze, przez co może spadać jego skuteczność w ukrywaniu się” – piszą portale tych mediów.

Polskie służby – według doniesień – mają być już bliskie odnalezienia posła. W poszukiwaniach Romanowskiego mają pomagać służby węgierskie.

Co prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu?

W grudniu 2024 r. węgierskie władze udzieliły Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy i bliskiemu współpracownikowi Zbigniewa Ziobry, ochrony międzynarodowej, mimo że w Polsce był on poszukiwany w związku z licznymi zarzutami karnymi.

Romanowskiemu prokuratura zarzuca udział w mechanizmach prowadzących do nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych chodzi o co najmniej 11 czynów, które miały polegać na defraudacji środków publicznych oraz nadużyciu władzy. Sam polityk konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.

W listopadzie 2025 r. prokurator unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen. W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek jego obrońcy i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania.

Europejski Nakaz Aresztowania Foto: PAP

Po wygraniu wyborów lider Tiszy Péter Magyar mówił, że polscy politycy „nie zostaną długo na Węgrzech”. – Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. Jeśli Ziobro i Romanowski nie mają nic na sumieniu, radziłbym, aby spokojnie wracali do domu – zapowiedział. Później w podobnym tonie wypowiedział się też w rozmowie z TVN24. - Jasno powiedziałem, że za rządów Tiszy Węgry nie będą miejscem przebywania międzynarodowych przestępców – oświadczył.

Podstawą poszukiwań Marcina Romanowskiego jest wydany przez Prokuraturę Krajową w grudniu 2024 r. list gończy, a także postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka.