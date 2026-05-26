11 maja pojawiły się doniesienia o tym, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, który uzyskał azyl na Węgrzech, opuścił Budapeszt i podobnie jak Zbigniew Ziobro udał się do Stanów Zjednoczonych. Teraz pojawiły się jednak nowe informacje ws. miejsca pobytu polityka. Jak donoszą Radio ZET i „Newsweek”, Romanowski prawdopodobnie jest na Bałkanach. 

Są nowe informacje ws. miejsca pobytu Marcina Romanowskiego

Informatorzy Radia ZET i „Newsweeka” twierdzą, że Romanowski po wyjeździe z Węgier był dwa razy w Serbii oraz raz w Chorwacji.

„Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. Romanowskiemu zaczynają kończyć się pieniądze, przez co może spadać jego skuteczność w ukrywaniu się” – piszą portale tych mediów. 

Czytaj więcej

Marcin Romanowski
Polityka
Nieoficjalnie: Marcin Romanowski dołączył do Zbigniewa Ziobry. Opuścił Węgry

Polskie służby – według doniesień – mają być już bliskie odnalezienia posła. W poszukiwaniach Romanowskiego mają pomagać służby węgierskie.

Co prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu?

W grudniu 2024 r. węgierskie władze udzieliły Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy i bliskiemu współpracownikowi Zbigniewa Ziobry, ochrony międzynarodowej, mimo że w Polsce był on poszukiwany w związku z licznymi zarzutami karnymi.

Romanowskiemu prokuratura zarzuca udział w mechanizmach prowadzących do nieprawidłowości finansowych w Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych chodzi o co najmniej 11 czynów, które miały polegać na defraudacji środków publicznych oraz nadużyciu władzy. Sam polityk konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że są one motywowane politycznie.

Czytaj więcej

Péter Magyar na dworcu Warszawa Zachodnia
Polityka
Péter Magyar: Węgierskie służby mają sygnały, że Marcin Romanowski wyjechał przez Serbię

W listopadzie 2025 r. prokurator unieważnił dwa paszporty Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen. W grudniu Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek jego obrońcy i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania.

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania

Foto: PAP

Po wygraniu wyborów lider Tiszy Péter Magyar mówił, że polscy politycy „nie zostaną długo na Węgrzech”. – Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. Jeśli Ziobro i Romanowski nie mają nic na sumieniu, radziłbym, aby spokojnie wracali do domu – zapowiedział. Później w podobnym tonie wypowiedział się też w rozmowie z TVN24. - Jasno powiedziałem, że za rządów Tiszy Węgry nie będą miejscem przebywania międzynarodowych przestępców – oświadczył

Podstawą poszukiwań Marcina Romanowskiego jest wydany przez Prokuraturę Krajową w grudniu 2024 r. list gończy, a także postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka.