Jak przekazały agencji dwa źródła zaznajomione ze sprawą, rozwiązanie to ma umożliwić szybkie przerzucenie większych sił w regionie w przypadku wojny z Rosją.

Szybka reakcja w razie wojny z Rosją. NATO zmienia strukturę dowodzenia na wschodniej flance

Obecnie siły NATO rozmieszczone we wszystkich trzech państwach bałtyckich oraz w północnej części Polski podlegają jednemu międzynarodowemu dowództwu z siedzibą w Szczecinie. Jak wskazuje agencja Reutera, planowana zmiana podkreśla strategiczne znaczenie regionu bałtyckiego, który znalazł się w centrum uwagi po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Według źródeł Reuters Niemcy i Holandia, w porozumieniu z NATO, uzgodniły, że niemiecko-holenderski korpus z siedzibą w Münster będzie odpowiadał za obronę Łotwy i Estonii. Jak wyjaśnił w rozmowie z agencją wojskowy zaznajomiony ze sprawą, ma to umożliwić NATO szybkie przekierowanie do regionu większej liczby żołnierzy i sprzętu.

W pełni operacyjny korpus zwykle dowodzi trzema dywizjami, czyli od 40 do 60 tysięcy żołnierzy. W czasie pokoju funkcjonuje zazwyczaj jako szkieletowa struktura dowodzenia, posiadająca wyspecjalizowane elementy, między innymi artylerię, obronę powietrzną, inżynierów i służby medyczne. Ich zadaniem jest umożliwienie szybkiego rozmieszczenia wojsk, gdy zajdzie taka potrzeba.

Według źródeł Reutersa porozumienie mogło zostać sfinalizowane po rozwiązaniu ostatniego problemu, jakim był brak części sił i jednostek potrzebnych do działania korpusu. Chodzi między innymi o artylerię dalekiego zasięgu, obronę powietrzną, wojska inżynieryjne oraz służby medyczne, bez których jednostka nie byłaby w pełni zdolna do szybkiego reagowania. Niemcy i Holandia, wspólnie z innymi partnerami, mają teraz rozwijać te siły.

Wciąż nie jest jasne, kiedy decyzja wejdzie w życie ani ilu żołnierzy w razie konfliktu znalazłoby się pod dowództwem nowej jednostki. Holenderskie ministerstwo obrony przekazało jedynie, że przypisanie korpusu jest „obecnie dalej opracowywane”. Odmówiło podania szczegółów w sprawie. Niemieckie ministerstwo obrony nie skomentowało natomiast doniesień, powołując się na trwające uzgodnienia z NATO.

Europa bierze większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo

Planowana zmiana jest częścią szerszych działań, w ramach których europejscy członkowie NATO zwiększają swój udział w obronie kontynentu. Ma to znaczenie zwłaszcza teraz, gdy prezydent USA Donald Trump coraz mocniej krytykuje europejskich sojuszników. W ostatnim czasie amerykański przywódca zarzucił im między innymi brak wsparcia w wojnie z Iranem i zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec.

Przedstawiciele NATO od lat ostrzegają przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Według części ekspertów Moskwa mogłaby potencjalnie przeprowadzić atak na dużą skalę na terytorium sojusznicze już w 2029 r. – wskazuje agencja Reutera. Moskwa zaprzecza jednak, jakoby miała złe zamiary i oskarża NATO o podsycanie napięć.