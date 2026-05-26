Festiwal Vivid Sydney
Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego. Na nagraniach ze zdarzenia widać dziesiątki dronów wpadających do wody w pobliżu uczestników festiwalu Vivid Sydney. Część dronów uderzyła także w rejon nabrzeża.
Mężczyzna, który pracuje w rejonie Darling Harbour, powiedział australijskiemu nadawcy ABC, iż spadające drony było słychać z kilkunastu metrów. Jak relacjonował, „urządzenia z dużym hałasem uderzały o betonowe nabrzeże i rozbijały się w rejonie mariny”.
Za pokaz odpowiadała brytyjska firma Skymagic. Jej rzecznik przekazał, że „podczas występu wystąpił problem techniczny, w wyniku którego 89 dronów wylądowało w wodzie wokół Cockle Bay”, czyli w rejonie nabrzeża Darling Harbour. Firma wyjaśniła, że główną przyczyną awarii była „nieprzewidziana zmiana w środowisku częstotliwości radiowych po starcie”. Według Skymagic doprowadziło to do sytuacji, w której część dronów uruchomiła procedury awaryjnego lądowania „w odpowiedzi na pogorszoną dokładność pozycjonowania”. Spółka zapewniła, że wszystkie drony spadły w obrębie wcześniej wyznaczonej strefy bezpieczeństwa, a nie poza nią.
Czytaj więcej
Pod koniec miesiąca w Warszawie odbędzie się wyjątkowy pokaz dronów. Kilkaset maszyn w sposób zsynchronizowany wyświetli kilkanaście figur.
Rzecznik festiwalu Vivid Sydney przeprosił za „rozczarowanie i niedogodności”. Jak dodał, operatorzy dronów odwołali pokaz „zgodnie ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa”. Skymagic oraz agencje rządowe mają przeprowadzić śledztwo dotyczące zdarzenia. Dopiero po nim zapadnie decyzja w sprawie dalszego harmonogramu pokazów.
Pokaz „Star-Bound” miał trwać maksymalnie 12 minut i wykorzystywać do 1000 dronów. Łącznie organizatorzy planowali 22 takie spektakle w ciągu trwającego trzy tygodnie festiwalu.
Czytaj więcej
Astranate, innowacyjna spółka, która rozwija się na raczkującym jeszcze rynku pokazów dronów, rzuca wyzwanie Intelowi. Katowicki startup ma najwięk...
Festiwal Vivid Sydney odbywa się od 2009 r. Jedną z jego atrakcji jest bezpłatna trasa spacerowa o długości 6,5 kilometra, na której można zobaczyć 43 instalacje świetlne.
Wydarzenia związane z festiwalem organizowane są w okolicach Sydney Harbour i w centrum miasta. Wśród najbardziej rozpoznawalnych atrakcji są kolorowe projekcje wyświetlane na żaglach Sydney Opera House.
Pokazy dronów dodano do programu festiwalu w 2024 r. i szybko przyciągnęły one duże tłumy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas