Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego. Na nagraniach ze zdarzenia widać dziesiątki dronów wpadających do wody w pobliżu uczestników festiwalu Vivid Sydney. Część dronów uderzyła także w rejon nabrzeża.

Awaria na festiwalu Vivid Sydney. Pokaz dronów przerwany, maszyny runęły do zatoki

Mężczyzna, który pracuje w rejonie Darling Harbour, powiedział australijskiemu nadawcy ABC, iż spadające drony było słychać z kilkunastu metrów. Jak relacjonował, „urządzenia z dużym hałasem uderzały o betonowe nabrzeże i rozbijały się w rejonie mariny”.

Za pokaz odpowiadała brytyjska firma Skymagic. Jej rzecznik przekazał, że „podczas występu wystąpił problem techniczny, w wyniku którego 89 dronów wylądowało w wodzie wokół Cockle Bay”, czyli w rejonie nabrzeża Darling Harbour. Firma wyjaśniła, że główną przyczyną awarii była „nieprzewidziana zmiana w środowisku częstotliwości radiowych po starcie”. Według Skymagic doprowadziło to do sytuacji, w której część dronów uruchomiła procedury awaryjnego lądowania „w odpowiedzi na pogorszoną dokładność pozycjonowania”. Spółka zapewniła, że wszystkie drony spadły w obrębie wcześniej wyznaczonej strefy bezpieczeństwa, a nie poza nią.

Rzecznik festiwalu Vivid Sydney przeprosił za „rozczarowanie i niedogodności”. Jak dodał, operatorzy dronów odwołali pokaz „zgodnie ze standardowymi protokołami bezpieczeństwa”. Skymagic oraz agencje rządowe mają przeprowadzić śledztwo dotyczące zdarzenia. Dopiero po nim zapadnie decyzja w sprawie dalszego harmonogramu pokazów.

Pokaz „Star-Bound” miał trwać maksymalnie 12 minut i wykorzystywać do 1000 dronów. Łącznie organizatorzy planowali 22 takie spektakle w ciągu trwającego trzy tygodnie festiwalu.

Festiwal Vivid Sydney przyciąga tłumy

Festiwal Vivid Sydney odbywa się od 2009 r. Jedną z jego atrakcji jest bezpłatna trasa spacerowa o długości 6,5 kilometra, na której można zobaczyć 43 instalacje świetlne.

Wydarzenia związane z festiwalem organizowane są w okolicach Sydney Harbour i w centrum miasta. Wśród najbardziej rozpoznawalnych atrakcji są kolorowe projekcje wyświetlane na żaglach Sydney Opera House.

Pokazy dronów dodano do programu festiwalu w 2024 r. i szybko przyciągnęły one duże tłumy.