Gość podcastu zwraca uwagę, że sukces referendum w Krakowie nie był wyłącznie efektem politycznej mobilizacji, ale konsekwencją wieloletniego budowania lokalnego zaplecza przez Łukasza Gibałę. Jak podkreśla Roch Zygmunt, ogromną rolę odegrały także emocje mieszkańców i lokalne media.

Roch Zygmunt: Referendum to problem nie tylko dla Krakowa. Ale nie wywoła efektu fali

Referendum obywatelskie czy polityczna walka?

W rozmowie pojawia się pytanie, czy referendum było rzeczywiście oddolnym buntem mieszkańców, czy też elementem większej politycznej gry. Roch Zygmunt zdecydowanie odrzuca narrację, według której za odwołaniem prezydenta stała wyłącznie prawica.

– To nie jest sukces Prawa i Sprawiedliwości – mówi gość podcastu. Publicysta wskazuje, że referendum poparli ludzie z bardzo różnych środowisk – od lokalnych aktywistów po wyborców Rafała Trzaskowskiego sprzed roku. Według niego próba wpisania całej sprawy w konflikt PiS–PO jest błędną diagnozą. – To nie była emocja wpisująca się w polaryzację PiS–PO – kwituje Zygmunt.

Dużo miejsca poświęcono również samemu Łukaszowi Gibale. Czy człowiek, który przez lata budował swoją pozycję na krytyce kolejnych władz miasta, jest gotowy realnie zarządzać Krakowem?

– Przez lata mówił, przez lata obiecywał. Tutaj przyszłaby pora na weryfikację tych słów – Roch Zygmunt przypomina też, że przypisywanie Gibale politycznych związków z Konfederacją jest mocno uproszczone. Jak zauważa gość podcastu, polityk ma raczej liberalno-progresywne poglądy na miasto, a jego środowisko współpracowało nawet z partią Razem. – Dopisywanie mu twarzy zwolennika PiS-u, prawicy, Konfederacji Brauna jest karkołomne – ocenia Roch Zygmunt.

Kraków zmęczony turystami i polityką

W drugiej części rozmowy pojawia się szersza diagnoza kryzysu samorządności w Polsce. Zdaniem Rocha Zygmunta kończy się model zarządzania oparty głównie na unijnych funduszach i administrowaniu miastem bez długofalowej wizji. – Samorząd przestaje być miejscem, w którym można wyłącznie administrować. Gość podcastu wskazuje też największy problem współczesnego Krakowa – postępującą turystyfikację centrum miasta. Coraz więcej mieszkań trafia na najem krótkoterminowy, a mieszkańcy mają poczucie, że historyczne centrum przestaje być przestrzenią do życia. – Model Krakowa jako taniego miejsca na city break się wyczerpał – ocenia publicysta.

Roch Zygmunt podkreśla, że przyszły prezydent będzie musiał odpowiedzieć na fundamentalne pytanie o to, dla kogo właściwie jest dziś Kraków. – Ludzie mogą sobie w uprawniony sposób zadać pytanie: dla kogo w takim razie jest to miasto? Czy ono jest dla mieszkańców, czy ono jest dla turystów? – mówi gość podcastu.

Nowy odcinek podcastu „Rzecz w tym” to rozmowa o polityce, emocjach i przyszłości Krakowa po jednym z najgłośniejszych referendów ostatnich lat.