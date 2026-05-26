24 maja w referendum Krakowianie zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego (KO), zabrakło natomiast wymaganej frekwencji, by w referendum została odwołana Rada Miasta. 

Ruszyła giełda nazwisk

Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum polityczna giełda nazwisk w Krakowie ruszyła błyskawicznie. Chęć startu w przedterminowych wyborach już oficjalnie zadeklarował Marian Banaś, były prezes NIK i były minister finansów. Swój udział zapowiedziała także Konfederacja – jej kandydatem ma być Bartosz Bocheńczak, były szef sztabu Sławomira Mentzena.

W mediach regularnie pojawia się też nazwisko Łukasza Gibały, który w wyborach w 2024 roku minimalnie przegrał z Miszalskim w drugiej turze. Choć formalnej deklaracji jeszcze nie złożył, praktycznie nikt nie ma wątpliwości, że ponownie będzie jednym z głównych graczy w walce o magistrat.

Aleksandra Owca kandydatką Razem

Współprzewodnicząca Razem została oficjalnie przedstawiona jako kandydatka na następczynię Aleksandra Miszalskiego.

Owca pochodzi z Krakowa, skończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest radczynią prawną. 

„Należę do Razem, bo walczę o społeczeństwo, w którym każdy może czuć się bezpiecznie. W którym dobre życie to nie jest jeden na milion los na loterii albo nagroda za cwaniactwo, tylko standard. Chcę wolności od wiecznej niepewności: od strachu przed rosnącym czynszem, od kosztów prywatnej wizyty u lekarza, od chciwości banku. Miasta, które buduje mieszkania na wynajem, wzmacnia usługi publiczne, stoi po stronie” – czytamy na jej stronie internetowej. 

Kandydat KO spoza partii?

Na razie własnego kandydata nie wskazała Koalicja Obywatelska. Według medialnych doniesień wewnątrz partii rozważanych jest kilka nazwisk, a wybory w Krakowie mają być ważnym testem politycznym przed kampanią parlamentarną w 2027 roku. Również Lewica i środowiska miejskie prowadzą rozmowy o wspólnym starcie.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej w Krakowie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat KO na prezydenta Krakowa powinien być wolny od „partyjnego szyldu”, bo wtedy niemal pewna jest jego przegrana z Łukaszem Gibałą. Bezpartyjny Gibała przegrał prezydenturę Krakowa z Miszalskim zaledwie o ok. 5 tys głosów