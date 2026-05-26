Podpisane porozumienie zakłada wyjście z tradycyjnego modelu, w którym za profilaktykę odpowiada wyłącznie resort zdrowia. W praktyce oznacza to włączenie do działań promujących zdrowie podmiotów zarządzanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury. Chodzi m.in. o wykorzystanie przestrzeni codziennego kontaktu obywateli z państwem takich, jak transport publiczny, dworce, lotniska, stacje paliw, banki czy aplikacje mobilne spółek Skarbu Państwa. Mają one służyć jako kanały przekazu informacji o badaniach profilaktycznych. Porozumienie ma charakter ramowy i stanowi podstawę do zawierania szczegółowych umów między poszczególnymi spółkami a podmiotami systemu ochrony zdrowia.

Zgłaszalność na badania dalej kuleje

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że profilaktyka staje się projektem ponadresortowym, ponieważ mimo dostępności bezpłatnych badań przesiewowych, poziom zgłaszalności na nie pozostaje niski. – Profilaktyka raka piersi to dziś 33 proc., raka szyjki macicy 12 proc., a raka jelita grubego 15 proc. Mamy narzędzia i bezpłatne badania, ale musimy wspólnie przekonać społeczeństwo do inwestowania w zdrowie – mówiła Sobierańska-Grenda. Zapowiedziała również wykorzystanie nowych narzędzi, w tym e-rejestracji i Internetowego Konta Pacjenta. Celem ma być dotarcie do pacjentów poza systemem medycznym.

Spółki Skarbu Państwa mają dotrzeć do milionów Polaków

Pomóc w rozpromowaniu profilaktyki zdrowotnej mają państwowe spółki. Jak mówił minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, spółki Skarbu Państwa już dziś dysponują kanałami komunikacji docierającymi do milionów obywateli. Wskazywał m.in. na Orlen, PZU czy PKO Bank Polski, które poprzez swoje aplikacje, rachunki, komunikaty czy punkty obsługi mają regularny kontakt z klientami.

Balczun podkreślił, że planowane działania nie będą wymagały tworzenia nowych, kosztownych kampanii, lecz wykorzystania już istniejących kanałów komunikacji. Jak mówił, wszystkie spółki, z którymi prowadzono rozmowy – od firm energetycznych po instytucje finansowe – zadeklarowały udział w projekcie.

Transport w służbie profilaktyki

Do promocji profilaktyki zdrowotnej wykorzystana zostanie również przestrzeń transportowa i komunikacyjna. W działania te mają zostać zaangażowane m.in. PKP Intercity, Grupa PKP, porty lotnicze czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak wskazał, że współpraca obejmie trzy główne obszary: organizowanie własnych akcji profilaktycznych przez podmioty infrastrukturalne, wsparcie kampanii Ministerstwa Zdrowia poprzez udostępnianie przestrzeni i kanałów komunikacji oraz koordynację działań legislacyjnych związanych ze zdrowiem publicznym i bezpieczeństwem. Zapowiedział również pierwsze konkretne porozumienia, m.in. między PKP Intercity a PZU.

Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska podkreśliła, że profilaktyka powinna być traktowana jako jeden z filarów systemu ochrony zdrowia. – Profilaktyka nie zaczyna się w gabinecie lekarskim. Zaczyna się od codziennych wyborów: tego, co mamy na talerzu, od ruchu, snu czy szczepień – mówiła.

Jak zaznaczyła, Sejm zamierza aktywnie włączyć się w działania związane z Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej i prowadzić szeroką debatę z udziałem ekspertów, organizacji pacjenckich i przedstawicieli ochrony zdrowia. Wielichowska poinformowała także, że skierowała pisma do wszystkich resortów z apelem o włączenie się w działania promujące profilaktykę.

Wspólna strategia działania zamiast „silosów”

Sygnatariusze porozumienia wielokrotnie podkreślali, że jego celem jest wyjście poza „silosowe” myślenie o zdrowiu publicznym i wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi państwa do promocji badań oraz edukacji zdrowotnej. Minister Sobierańska-Grenda zaznaczyła, że resort zdrowia już dziś prowadzi liczne akcje terenowe, podobnie jak Narodowy Fundusz Zdrowia, ale potrzebne są nowe kanały dotarcia do obywateli. – Chcemy wykorzystać nośniki będące w dyspozycji innych ministerstw. Temu właśnie służy podpisane dziś porozumienie – podsumowała.