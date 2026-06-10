Donald Trump grozi Iranowi w najnowszym wpisie
Po tym, jak USA zaatakowały cele w południowym Iranie, w odwecie za strącenie przez Teheran amerykańskiego śmigłowca bojowego Apache, Trump umieścił w serwisie Truth Social wpis, w którym stwierdza, że Teheran zbyt długo negocjował w sprawie umowy kończącej wojnę, która „byłaby dla niego świetna”.
„Teraz będą musieli zapłacić”– dodaje amerykański prezydent.
„Irańska armia jest w całkowitej i totalnej rozsypce. Jej większość, jak jej Marynarka Wojenna i Siły Powietrzne, już nawet nie istnieje – zostali całkowicie pokonani. Iran tylko gada i nie działa”– napisał Trump.
„Zbyt długo zwlekali z negocjowaniem umowy, która byłaby dla nich świetna”– stwierdził również amerykański prezydent.
W kolejnym wpisie Trump zarzucił mediom, że te nie informują jak skuteczna jest blokada irańskich portów przez USA. Według Trumpa jest to „najskuteczniejsza blokada w historii wojny na morzu”. „Nic nie przechodzi, chyba że tego chcemy. To stalowy mur. Iran (...) nie płaci swojej armii i nie płaci żadnych rachunków, szybko stanie się państwem upadłym. Mnóstwo ropy zostanie uwolnione. Chwała Allahowi” - pisze amerykański prezydent.
Wpis Trumpa wywołał już reakcję na rynku ropy – cena baryłki ropy Brent wzrosła o 1,9 proc. do poziomu 93,19 dolara, a baryłka ropy WTI – o 2,17 proc. do poziomu 90,11 dolara.
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Wcześniej rzecznik MSZ Iranu Esmaeil Baghaei stwierdził, że po nocnych atakach USA na Iran, Teheran musi „ponownie przeanalizować” działania dyplomatyczne i proces negocjacji z USA. – Jakikolwiek proces dyplomatyczny wymaga co najmniej stabilnego otoczenia – stwierdził, zarzucając USA naruszanie zawieszenia broni i stwierdzając, że również Izrael, poprzez ataki na cele w Libanie, szkodzi negocjacjom.
Iran w odpowiedzi na amerykańskie ataki, do których doszło w nocy z 9 na 10 czerwca, przeprowadził własne uderzenia odwetowe, atakując bazy wojsk USA w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie.
USA zaatakowały – według komunikatu amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) – zestawy obrony przeciwlotniczej, centra dowodzenia i radary w rejonie cieśniny Ormuz. W ataku, który według CENTCOM został przeprowadzony w ramach „samoobrony”, uczestniczyło – jak pisze CENTCOM – lotnictwo Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA.
Reuters, powołując się na przedstawiciela administracji USA podaje, że Amerykanie zaatakowali skutecznie blisko 20 celów.
Irańskie media podawały, że Amerykanie zaatakowali wyspę Keszm położoną w rejonie cieśniny Ormuz i portowe miasto Sirik położone w prowincji Hormozgan, nad Zatoką Omańską. Było słychać eksplozje w pobliskim porcie Bandar Abbas oraz w pobliżu wejścia do cieśniny Ormuz – podawały media z Iranu, powołując się na lokalne źródła i mieszkańców tych rejonów.
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