Atak został przeprowadzony po tym, jak 8 czerwca w rejonie cieśniny Ormuz Amerykanie stracili śmigłowiec Apache – był to pierwszy przypadek od rozpoczęcia wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego, gdy siły amerykańskie uczestniczące w operacji przeciw Iranowi na Bliskim Wschodzie straciły śmigłowiec bojowy.

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Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA straciły śmigłowiec Apache w rejonie cieśniny Ormuz Amerykański śmigłowiec bojowy Apache rozbił się w rejonie cieśniny Ormuz, dwuosobową załogę udało się uratować - informuje „New York Times”, powołu...

W komunikacie Dowództwa Centralnego czytamy, że „na polecenie Naczelnego Dowódcy” w odpowiedzi na strącenie śmigłowca Apache, siły podległe CENTCOM przeprowadziły „uderzenia w ramach samoobrony” wymierzone w Iran.

Z komunikatu wynika, że zaatakowane zostały zestawy obrony przeciwlotniczej, centra dowodzenia i radary w rejonie cieśniny Ormuz. W ataku uczestniczyło – jak pisze CENTCOM – lotnictwo Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA.

„Operacja była proporcjonalną odpowiedzią na ostatnie ataki na siły USA i statki handlowe przepływające przez szlaki wodne w regionie” - podkreśla CENTCOM.

„Siły Stanów Zjednoczonych pozostają w gotowości i są przygotowane do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją” - głosi komunikat.

Śmigłowiec Apache Foto: PAP

Wcześniej prezydent USA Donald Trum potwierdził, że śmigłowiec Apache, o którego utracie przez USA jako pierwszy napisał „New York Times”, został strącony przez Irańczyków. Incydent miał miejsce w czasie zawieszenia broni obowiązującego między USA i Izraelem a Iranem od 7 kwietnia. Waszyngton negocjuje obecnie z Teheranem porozumienie, które ma doprowadzić do trwałego zakończenia wojny.

- Uważam, że odpowiedź (na strącenie śmigłowca – red.) powinna być bardzo silna, bardzo potężna – i właśnie taka jest ta odpowiedź - mówił Trump w rozmowie z ABC News komentując odwetowe uderzenie na Iran.

USA atakują cele w południowym Iranie, Iran odpowiada atakami odwetowymi

USA zaczęły atakować cele w Iranie we wtorek ok. 23 czasu polskiego. Komunikat o zakończeniu ataków pojawił się cztery godziny później, w środę ok. 3.00 czasu polskiego.

Irańskie media podają, że Amerykanie zaatakowali wyspę Keszm położoną w rejonie cieśniny Ormuz i portowe miasto Sirik położone w prowincji Hormozgan, nad Zatoką Omańską. Eksplozje było słychać w pobliskim porcie Bandar Abbas oraz w pobliżu wejścia do cieśniny Ormuz - podawały irańskie media powołując się na lokalne źródła i mieszkańców tych rejonów.

Irańskie media podają, powołując się na dowództwo tamtejszych sił połączonych, że w odwecie za ataki USA Iran przeprowadził ataki na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że przeprowadził atak z użyciem dronów na siły amerykańskiej Piątej Floty stacjonującej w Bahrajnie. Korpus grozi też „ostrzejszą odpowiedzią”, jeśli ataki USA będą kontynuowane.

W Bahrajnie – jak informuje tamtejsze MSW – rozległy się syreny alarmowe. Obrona przeciwlotnicza tego kraju odpierała w nocy irański atak – poinformowały tamtejsze władze.

Reuters odnotowuje, ze sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadziła do niewielkiego wzrostu cen ropy – w środę rano drożała ona na rynkach azjatyckich o ok. 1 proc.

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