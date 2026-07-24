„W przypadku śmierci małżonków - żony tracą możliwość zostania matkami" - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy, zwracając uwagę, że „i bez tego sytuacja demograficzna Rosji jest trudna".

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„Od 1 grudnia 2026 roku Rosjanki, które straciły mężów na wojnie z Ukrainą, będą mogły ubiegać się o zabiegi sztucznego zapłodnienia finansowane ze środków budżetowych” – napisał The Moscow Times, cytując państwowe agencje. Ustawa, przegłosowana przez Dumę w czwartek, jest szersza i mówi o żonach mężczyzn, którzy zginęli „w działaniach zbrojnych”.

Kobieta chcąca poddać się tej procedurze będzie usiała wypełnić kilka warunków. „Jeśli weteran umrze, ale zdoła udzielić żonie poświadczonej notarialnie zgody na wykorzystanie materiału po śmierci, może ona poddać się zabiegowi bezpłatnie. Ponadto wdowie przysługuje pięcioletni okres na skorzystanie z technik wspomaganego rozrodu. Jest to uwarunkowane względami medycznymi, a także ewentualnymi konsekwencjami prawnymi w zakresie dziedziczenia”- wyjaśnia Parlamentska Gazieta.

Według danych ukraińskiego Ministerstwa Obrony rosyjskie straty w ludziach (zabitych, rannych, jeńców, itd.) wyniosły ponad 1 436 100 osób, z czego 1410 – w ciągu ostatniej doby.