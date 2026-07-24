Prezydent Rumunii zapewnił, że region, nad którym doszło do zestrzelenia bezzałogowca, nie jest zamieszkany.

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Rumuński pilot F-16 strącił drona nieznanego pochodzenia

Z wpisu prezydenta Rumunii wynika, że za sterami myśliwca F-16, który strącił drona, siedział rumuński pilot. Podkreśla, że pilot, strącając drona, nie narażał nikogo na ziemi na niebezpieczeństwo.

„Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółów o tym incydencie” - podkreślił.

Komunikat pojawił się w momencie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny w związku z groźbą rosyjskiego ataku.

Rumunia po raz pierwszy poinformowała o przechwyceniu i strąceniu drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Incydent potwierdził p.o. minister obrony Radu Miruțǎ.

Minister poinformował, że dron, którego pochodzenia nie ustalono, został wykryty przez radary zanim wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii, co doprowadziło do aktywacji rumuńskiej obrony przeciwlotniczej i poderwania myśliwców dyżurnych. W powietrzu znalazły się dwa włoskie myśliwce Eurofighter Typhoon, które realizują obecnie misję Air Policing w Rumunii oraz dwa dyżurne rumuńskie myśliwce F-16.

- Po wykryciu celu, rumuński F-16 zestrzelił drona nad niezamieszkanym terenem w okręgu Buzău (południowo-wschodnia Rumunia) - oświadczył minister, który pogratulował rumuńskim pilotom „profesjonalizmu i szybkiej reakcji” na naruszenie przestrzeni powietrznej.

Do zestrzelenia drona rakietą powietrze-powietrze miało dojść ok. 11.02 czasu lokalnego (10.02 czasu polskiego). Dron został zestrzelony w pobliżu wsi Padina. Strącił go pilot maszyny z 86. Bazy Sił Powietrznych.

W maju rumuński myśliwiec F-16 strącił drona nad Estonią

Miruță zwrócił uwagę, że incydent podkreślił potrzebę dalszych inwestycji w rumuńską obronę przeciwlotniczą.

- To dlatego stale przekonuję, że Rumunia musi inwestować w obronę przeciwlotniczą, zdolności w zakresie zwalczania dronów i modernizację sił zbrojnych. Dzisiejsze zagrożenia nie są już takie same, jak 10 lat temu, naszą odpowiedzialnością jest być przygotowanym, zanim zmienią się w kryzysy – podkreślił rumuński minister.

Media rumuńskie przypominają, że w maju pilot rumuńskiego F-16, uczestniczący w misji Air Policing nad państwami bałtyckimi, strącił drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Estonii.

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