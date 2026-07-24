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Artur Bartkiewicz: Co się dzieje w PiS? Morawiecki chce być nowym Gowinem, „maślarze” przygotowują się na Brauna

Mateusz Morawiecki chce odgrywać rolę pragmatycznej prawicy, która byłaby do przyjęcia nie tylko dla wyborców już stojących przy PiS, ale też dla części wyborców, którzy 15 października pomogli dojść Donaldowi Tuskowi do władzy, głównie popierając Trzecią Drogę. Z kolei PiS przeciera sobie szlak do koalicji nie tylko z Konfederacją, ale też z Grzegorzem Braunem – te dwa procesy obserwujemy właśnie w Prawie i Sprawiedliwości.

Aktualizacja: 24.07.2026 12:29 Publikacja: 24.07.2026 12:21

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Po oświadczeniu Jarosława Kaczyńskiego los PiS jest przesądzony – partia odetnie skrzydło budowane przez „harcerzy”, by pozbyć się elementu niepewnego, jeśli chodzi o przyjętą przez ugrupowanie strategię. Ta zaś przewiduje odpuszczenie walki o niepewnych wyborców centroprawicowych na rzecz prób wyszarpania kilku proc. poparcia Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, a jednocześnie stworzenie warunków, w których zbudowanie koalicji z tymi formacjami nie będzie zagrożone przez wewnętrzną opozycję.

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