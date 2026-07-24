Artur Bartkiewicz: Co się dzieje w PiS? Morawiecki chce być nowym Gowinem, „maślarze” przygotowują się na Brauna

Mateusz Morawiecki chce odgrywać rolę pragmatycznej prawicy, która byłaby do przyjęcia nie tylko dla wyborców już stojących przy PiS, ale też dla części wyborców, którzy 15 października pomogli dojść Donaldowi Tuskowi do władzy, głównie popierając Trzecią Drogę. Z kolei PiS przeciera sobie szlak do koalicji nie tylko z Konfederacją, ale też z Grzegorzem Braunem – te dwa procesy obserwujemy właśnie w Prawie i Sprawiedliwości.

