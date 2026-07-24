Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dotychczasowy szef Urzędu Kanclerskiego Thorsten Frei zostanie liderem frakcji parlamentarnej chadeków CDU/CSU. Na stanowisku zastąpi Jensa Spahna, który podał się do dymisji z powodu kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez niego z usług surogatki.

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Wschodząca gwiazda CDU ma przejść do urzędu kanclerskiego

Merz w ubiegły weekend powiedział, że sytuacja związana ze Spahnem stanowi dobrą okazję do szerszych zmian w rządzie. Ich skala była jednak mniejsza niż spodziewali się komentatorzy.

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Nina Warken jest prawniczką, deputowaną CDU do Bundestagu, a od maja 2025 roku ministrą zdrowia. Stoi też na czele Frauen Union, organizacji zrzeszającej członkinie CDU. Carsten Linnemann to ekonomista, deputowany do Bundestagu, a od lipca 2023 roku sekretarz generalny CDU.

Do urzędu kanclerskiego ma przejść uznawany za wschodzącą gwiazdę chadecji 33-letni deputowany CDU Philipp Amthor. Obejmie tam stanowisko ministra stanu odpowiedzialnego za współpracę między rządem federalnym a krajami związkowymi.

We wrześniu rząd Friedricha Merza czekają wybory lokalne, które będą testem popularności

Merz został zaprzysiężony na kanclerza w maju 2025 roku. Koalicja chadeków z socjaldemokratami, której przewodzi, jest chwiejna, dochodzi w niej do sporów, a notowania szefa rządu są niskie.

Za ważny test popularności Merza, jego rządu oraz chadecji uważa się zaplanowane na wrzesień wybory w trzech landach: Saksonii-Anhalcie, Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Prowadząca w sondażach prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) liczy w nich na pierwsze w swojej historii przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.