Jak ustaliła agencja prasowa DPA, szef niemieckiego rządu Friedrich Merz podjął radykalne kroki wobec jednego ze swoich najważniejszych współpracowników. Kanclerz zażądał, aby Jens Spahn zrezygnował z funkcji przewodniczącego frakcji parlamentarnej chadeków (CDU/CSU). Powodem tych żądań był fakt, że polityk i jego partner Daniel Funke zostali rodzicami syna Georga. Narodziny dziecka były możliwe dzięki procedurze surogacji, którą przeprowadzono na terytorium Stanów Zjednoczonych. W samych Niemczech korzystanie z pomocy matek zastępczych jest prawnie zabronione.

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Spahn spełnił żądanie kanclerza. Podał się do dymisji

Przewodniczący klubu ogłosił swoją rezygnację w liście do członków frakcji parlamentarnej CDU/CSU. Wcześniej poinformował o tym kanclerza Friedricha Merza i ​​przewodniczącego CSU Markusa Södera . Spahn jako powód swojej rezygnacji podaje trwającą debatę wokół macierzyństwa zastępczego, dzięki któremu on i jego mąż zostali ojcami.

„W ostatnich dniach zdałem sobie sprawę, że moje osobiste szczęście – założenie rodziny z mężem i zostanie ojcem – jest nie do pogodzenia z pełnioną przeze mnie funkcją polityczną” – napisał Spahn.

Zarzuty o hipokryzję i podwójne standardy

BBC przekazało, że informacja o ojcostwie 46-letniego polityka wywołała natychmiastową reakcję ze strony niemieckich środowisk politycznych. Na Spahna spadła fala krytyki nie tylko ze strony oponentów, ale również wewnątrz jego własnego ugrupowania. Marion Rosin, przedstawicielka CDU w Turyngii oraz działaczka Związku Kobiet, w rozmowie z BBC zasugerowała konieczność wyciągnięcia konsekwencji personalnych. Podkreśliła ona, że osoby publiczne kreujące normy dla społeczeństwa powinny same się do nich stosować, a utrata wiarygodności w tej materii wymusza rezygnację z urzędu.

Oburzenie komentatorów wynika z dotychczasowej działalności politycznej Spahna. Jak przypomina portal BBC, zaledwie kilka lat temu, sprawując funkcję ministra zdrowia w 2020 r., polityk ten zablokował propozycję partii FDP, która dążyła do złagodzenia restrykcji dotyczących macierzyństwa zastępczego w Niemczech.

Surogacja w świetle niemieckiego prawa

Regulacje prawne w Niemczech są pod tym względem bardzo surowe. BBC przywołuje ustawę o ochronie embrionów z 1990 r., która za praktyki związane z surogacją przewiduje karę grzywny lub do trzech lat więzienia. Choć samo wychowywanie dziecka urodzonego przez surogatkę za granicą nie jest w Niemczech nielegalne, to tamtejsze prawo uniemożliwia legalne przeprowadzenie takiego procesu w kraju. Z tego powodu wiele niemieckich par, zarówno jedno-, jak i różnopłciowych, decyduje się na wyjazd do USA.

Friedrich Merz zaznaczył, że stanowisko CDU pozostaje w tej sprawie niezmienne. Podczas lutowego kongresu partia odnowiła swoje poparcie dla całkowitego zakazu surogacji, argumentując to chęcią zatrzymania komercjalizacji tego procesu. Szef rządu zapowiedział, że sprawa Spahna, wywołująca w kraju głębokie emocje na tle etycznym i prawnym, stanie się przedmiotem obrad najbliższego zarządu partii.

Surogacja w Europie

Problem ten dotyczy wielu krajów europejskich. Według danych BBC, zakazy stosowania surogacji obowiązują również we Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Podejście poszczególnych państw do dzieci urodzonych za granicą bywa jednak różne. Francuski Sąd Kasacyjny orzekł niedawno, że państwo powinno uznawać więzi prawne między takimi dziećmi a ich intencjonalnymi rodzicami. Z kolei prawicowy gabinet Giorgii Meloni we Włoszech w 2024 r. wprowadził przepisy karzące obywateli za wyjazd za granicę w celu skorzystania z usług matki zastępczej.