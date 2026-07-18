„Decyzja o podniesieniu stopnia zagrożenia „oznacza, że ryzyko ataku musi być brane pod uwagę przez cały czas w Niemczech” – powiedział szef resortu w rozmowie z gazetą „Welt am Sonntag”.

„Gdy przyjrzymy się obecnej sytuacji i jak się ona rozwija, nie może być już mowy o abstrakcyjnym poziomie zagrożenia, tylko o bardzo wysokim” - dodał Dobrindt, podkreślając, że „nie jest to konkretne zagrożenie”, ale takie, z którego „trzeba zdać sobie sprawę”.

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Niemcy ostrzegają przed zamachami. Jakie obiekty mogą być celem ataków?

Wśród możliwych celów ataków wymienił obiekty infrastruktury, instytucje państwowe oraz obywateli Niemiec.

W czerwcu sąd skazał obywatela Arabii Saudyjskiej na karę dożywotniego więzienia za zamach w Magdeburgu w 2024 roku, w wyniku którego zginęło sześć osób, a ponad 200 zostało rannych. Sprawca wjechał samochodem osobowym w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum miasta.

Z kolei w zeszłym roku sąd skazał obywatela Syrii za inspirowany dżihadystycznym Państwem Islamskim (IS) atak z użyciem noża na festiwalu w mieście Solingen na zachodzie Niemiec. Życie straciły wówczas trzy osoby, a 10 odniosło obrażenia.