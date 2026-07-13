Nagranie z zatrzymania zarejestrowała stacja CNN.

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Zatrzymanie uzbrojonego mężczyzny przy Kapitolu

Widać na nim sześciu funkcjonariuszy otaczających SUV-a. Dwóch z nich trzymało wyciągniętą broń, wycelowaną w mężczyznę, który wychodził od strony kierowcy z uniesionymi rękami.

Mężczyzna oddalił się od pojazdu, po czym funkcjonariusze opuścili broń. Następnie podchodzą do niego, zakładają mu kajdanki i prowadzą z rękami skutymi za plecami. W tym czasie na miejsce dotarli kolejni policjanci.

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Na nagraniu widać również, że zatrzymany rozmawiał z jednym z funkcjonariuszy, który wskazywał gestem wnętrze pojazdu. W samochodzie znajdował się pies, który szczekał na policjanta przez otwarte okno.

Policja poinformowała, że na czas prowadzenia czynności północny wjazd na Kapitol został zamknięty. Personel oraz osoby przebywające na terenie kompleksu zostały poinformowane o konieczności omijania tego rejonu. Funkcjonariusze nie ujawnili tożsamości zatrzymanego mężczyzny.

Uzbrojony 18-latek biegł w kierunku Kapitolu

W lutym w pobliżu siedziby Kongresu USA zatrzymano uzbrojonego 18-latka, który biegł w kierunku gmachu Kapitolu.

18-latek miał na sobie kamizelkę taktyczną i rękawice taktyczne oraz zapas amunicji. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli również hełm i maskę przeciwgazową. Mężczyzna nie mieszkał w Waszyngtonie i wcześniej nie figurował w zainteresowaniu służb.

Policja zidentyfikowała zatrzymanego jako Cartera Camacho ze Smyrny w stanie Georgia. Według śledczych działał sam.

Prokuratura postawiła mu zarzuty m.in. nielegalnego noszenia broni bez wymaganego zezwolenia, posiadania niezarejestrowanej broni palnej i amunicji oraz innych naruszeń obowiązujących przepisów.