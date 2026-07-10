Podczas pogrzebu Alego Chameneiego pojawiły się wezwania do zabicia Donalda Trumpa
Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji obecnego prezydenta w Białym Domu Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej– przypomina amerykański dziennik. Jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem– czytamy w „WSJ”.
Trump nawiązał do gróźb pod swoim adresem 8 lipca, w rozmowie z dziennikarzami w Turcji. – Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych, mnie– powiedział Trump. – Jestem na każdej liście. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo – dodał.
Czytaj więcej
Wyjaśnienia wojny USA i Izraela z Iranem, które Donald Trump oferuje światu, są bałamutne i infantylne. Widać wyraźnie, że ta wojna go bawi, jakby...
Dziennik zwrócił uwagę, że podczas pogrzebu zabitego pierwszego dnia wojny USA z Iranem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego irańscy żałobnicy skandowali hasła wzywające do śmierci Trumpa. Rozwinięto też transparent z napisem: „Zabijemy Trumpa”.
9 lipca Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak podało biuro izraelskiego szefa rządu, jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej.
Przywódcy zgodzili się, że nadal będą koordynować działania między swoimi krajami w różnych obszarach – napisano w komunikacie po rozmowie. „Prezydent Trump poinformował premiera o działaniach podejmowanych przez Stany Zjednoczone w rejonie Zatoki Perskiej” – czytamy.
Czytaj więcej
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ponownie publicznie skrytykował premiera Izraela Beniamina Netanjahu za prowadzoną przez Izrael kampani...
„Premier ze swojej strony zwrócił uwagę na powagę wypowiedzi prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana oraz jego współpracowników, wymierzonych w istnienie Państwa Izrael, a także na potrzebę utworzenia stref bezpieczeństwa wzdłuż granic Izraela” – dodano
Relacje między Trumpem a premierem Izraela w ostatnich tygodniach uległy pogorszeniu, ponieważ ich interesy w sprawie wojny z Iranem zaczęły się rozmijać – zauważył „Wall Street Journal”.
Netanjahu opowiada się za utrzymaniem ataków na Iran i osiągnięciem kolejnych celów wojennych. Trump natomiast szuka sposobu na zakończenie konfliktu, powołując się na obawy, że wojna mogłaby doprowadzić do załamania światowej gospodarki.
Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W ubiegłym miesiącu Stany Zjednoczone zawarły z Iranem wstępne porozumienie o zawieszeniu broni, które Donald Trump podpisał 17 czerwca w Wersalu. Ostatnio doszło jednak do wymiany ciosów między USA a Iranem, po tym, jak Iran zaatakował trzy statki próbujące przepłynąć cieśninę Ormuz innym niż ten wyznaczony przez Iran szlakiem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas