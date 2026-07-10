Iran od lat otwarcie zapowiada odwet wobec Trumpa za zabicie podczas pierwszej kadencji obecnego prezydenta w Białym Domu Kasema Sulejmaniego, jednego z najważniejszych generałów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej– przypomina amerykański dziennik. Jeśli Teheran rzeczywiście opracował plan zamachu, oznacza to kolejną eskalację w wojnie z Iranem– czytamy w „WSJ”.

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Donald Trump: Jestem na każdej z list Iranu, chcą mnie wyeliminować

Trump nawiązał do gróźb pod swoim adresem 8 lipca, w rozmowie z dziennikarzami w Turcji. – Oni chcą wyeliminować przywódcę Stanów Zjednoczonych, mnie– powiedział Trump. – Jestem na każdej liście. Dziś rano zobaczyłem, że jestem na każdej z ich list. Jak dotąd chyba miałem trochę szczęścia, ale to może nie trwać zbyt długo – dodał.

Dziennik zwrócił uwagę, że podczas pogrzebu zabitego pierwszego dnia wojny USA z Iranem najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego irańscy żałobnicy skandowali hasła wzywające do śmierci Trumpa. Rozwinięto też transparent z napisem: „Zabijemy Trumpa”.

Beniamin Netanjahu opowiada się za dalszymi atakami na Iran

9 lipca Trump rozmawiał przez telefon z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Jak podało biuro izraelskiego szefa rządu, jednym z tematów były amerykańskie działania w Zatoce Perskiej.

Przywódcy zgodzili się, że nadal będą koordynować działania między swoimi krajami w różnych obszarach – napisano w komunikacie po rozmowie. „Prezydent Trump poinformował premiera o działaniach podejmowanych przez Stany Zjednoczone w rejonie Zatoki Perskiej” – czytamy.

„Premier ze swojej strony zwrócił uwagę na powagę wypowiedzi prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana oraz jego współpracowników, wymierzonych w istnienie Państwa Izrael, a także na potrzebę utworzenia stref bezpieczeństwa wzdłuż granic Izraela” – dodano

Relacje między Trumpem a premierem Izraela w ostatnich tygodniach uległy pogorszeniu, ponieważ ich interesy w sprawie wojny z Iranem zaczęły się rozmijać – zauważył „Wall Street Journal”.

Netanjahu opowiada się za utrzymaniem ataków na Iran i osiągnięciem kolejnych celów wojennych. Trump natomiast szuka sposobu na zakończenie konfliktu, powołując się na obawy, że wojna mogłaby doprowadzić do załamania światowej gospodarki.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. W ubiegłym miesiącu Stany Zjednoczone zawarły z Iranem wstępne porozumienie o zawieszeniu broni, które Donald Trump podpisał 17 czerwca w Wersalu. Ostatnio doszło jednak do wymiany ciosów między USA a Iranem, po tym, jak Iran zaatakował trzy statki próbujące przepłynąć cieśninę Ormuz innym niż ten wyznaczony przez Iran szlakiem.