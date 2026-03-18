Owszem, w przypadku tej wojny Trump coś wspominał o „regime change” (w 2003 r. był to jeden z głównych celów wojny). Ale według niego zmiana władzy w Iranie miała się dokonać samoistnie, wyłącznie pod wpływem amerykańsko-izraelskich bombardowań. Pomijając legalność, bo tym sobie Trump głowy nie zaprząta, to czy można sobie wyobrazić bardziej prostackie myślenie o sposobie zmiany władzy w Teheranie? Jak wiadomo, amerykańska agresja stała się natychmiast dla irańskiego reżimu potężnym źródłem legitymizacji. Hołdu lennego Iranu wobec Trumpa nie będzie. To akurat łatwo było przewidzieć, ale nie w Białym Domu.

Ponieważ Iran nie zamierzał napaść na Izrael ani nie próbował (nie miał zdolności) wyprodukować bomby atomowej, a zarazem niemożliwe jest doprowadzenie do upadku reżimu przy pomocy „tylko” bombardowań, to trudno się dopatrzyć politycznego celu wojny. Cała jej „strategia” polega przecież na bombardowaniu Iranu, na dewastacji jego infrastruktury, na niszczeniu jego substancji urbanistycznej. To jest taki trochę współczesny militarny wandalizm. Rzymianie także zrównali z ziemią Kartaginę, gdy już dawno przestała być dla nich zagrożeniem. Pojawia się pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone, które mielibyśmy prawo podejrzewać o strategiczną racjonalność, prowadzą taką bezmyślną wojnę, wyniszczającą duży kraj, który nie zagraża ich bezpieczeństwu. A przy tym wojna Trumpa, będąca wojną z wyboru, nie z konieczności, potężnie destabilizuje Bliski Wschód, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Zatoki, wstrząsa handlem międzynarodowym, przynosi korzyści innemu agresorowi, czyli Rosji. Została ona podjęta bez konsultacji z sojusznikami, bez ich uprzedzenia, choć wymagał tego Traktat Waszyngtoński. Sojusznicy zostali jeszcze raz potraktowani przez Trumpa jak wasale, którzy co najwyżej powinni „na pstryk” wspierać władcę w jego kaprysach. Wyjaśnienia, które Trump oferuje światu, są bałamutne i infantylne. Widać wyraźnie, że ta wojna go bawi, jakby była zaspokojeniem jego kompleksów czy niedojrzałych satysfakcji.

Jaki jest jedyny wiarygodny powód wojny USA i Izraela z Iranem?

Jedyny wiarygodny powód tej wojny, jaki wyłania się z jej strategicznej niezborności, choć niosącej innym realne i potężne straty, to bezkarność. Stany Zjednoczone Trumpa prowadzą tę wojnę, ponieważ mają pewność swojej bezkarności, ponieważ na koszt innych mogą zademonstrować swoją potęgę oraz prawo predatora do używania siły wobec innych bez ograniczeń, bez dostatecznych powodów. Chodzi o demonstrację bezkarnej dowolności: „Mogę i co mi zrobicie” – ujawnia Trump światu powody tej wojny. „I będę tak długo bombardował, jak mi się będzie podobało”. A wyraźnie bombardowanie mu się podoba, jest efektowne, ma dużą oglądalność, co Trump lubi – o czym pisał niedawno Francis Fukuyama. Można próbować, ale w tej wojnie nie da się doszukać żadnego innego sensu poza efektem demonstracji, którego podłożem jest świadomość bezkarności, a której cenę poniosą inni.

Nie jest to jednak dobra informacja dla świata. Brutalizacja życia międzynarodowego w logice power politics à la Donald Trump wysyła wszystkim sygnał, że nieludzki reżim Korei Północnej miał rację: tylko posiadanie broni nuklearnej może nas ochronić przed samowolą Ameryki. Ale też kolejny sygnał jest taki, że skoro Ameryka może bezkarnie gwałcić prawo międzynarodowe, dlaczego inni mieliby się krępować? 20 lat temu Putin powoływał się na przykład agresji USA na Irak („Mnie też wolno”). Teraz można byłoby ironicznie powiedzieć, że to Trump wziął przykład z Putina, skoro wojnę przeciwko Iranowi nazwał „specjalną operacją wojskową”. Jednak rozwiązaniem nie jest powszechna proliferacja broni nuklearnej, jak się nierzadko także w Polsce uważa. Zwolennikom takiej fantastyki polecam „Wesele w Atomicach” Sławomira Mrożka. Odpowiedzią musi być powrót do cywilizacji, z której próbują nas wypchnąć Trump, Putin i inni lokalni predatorzy. To jest możliwe, choć wymaga determinacji, obronnej odporności i zdolności do współpracy międzynarodowej. Na szczęście to leży nie tylko w interesie Polski, ale dużej grupy państw na całym świecie. Rząd Donalda Tuska to rozumie i miejmy nadzieję, że nie da Polski zepchnąć ku groźnej dla nas autarkii strategicznej, za czym opowiada się prezydent Karol Nawrocki i prawicowa opozycja z PiS na czele.