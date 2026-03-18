– Cóż, jestem rozczarowany NATO. Wydajemy biliony dolarów, biliony przez lata, wiele bilionów dolarów. To jeden z powodów, dla którego mamy deficyty, pomagamy innym krajom, a kiedy one nam nie pomagają, to z pewnością jest to coś, nad czym powinniśmy się zastanowić – mówił w Gabinecie Owalnym Donald Trump, poirytowany brakiem entuzjazmu partnerów z NATO do podjęcia militarnego współdziałania z siłami amerykańskimi w odblokowaniu cieśniny Ormuz.

Czy Donald Trump ma rację, narzekając na sojuszników z NATO?

Teoretycznie, czyli na wysokim poziomie ogólności, ma rację. Irańska blokada cieśniny Ormuz szkodzi przede wszystkim krajom Zachodu. Winduje ceny paliw. Napędza inflację. Uderza w gospodarki Stanów i Europy. Ale to wysoki poziom ogólności. Poniżej jest cała plejada argumentów na niekorzyść Trumpa.

Po pierwsze wojna, którą prowadzi, jest wojną ofensywną, nie obronną. Jako taka nie może mieć związku z użyciem zapisów art. 5. Paktu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje partnerów do działania, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w przypadku: „zbrojnej napaści na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej”. Norma na tyle jasna, że nie trzeba jej tłumaczyć. W tym przypadku, niezależnie od motywów, agresji dokonały Stany Zjednoczone oraz Izrael i to poza terenem Europy czy Ameryki Północnej. Osobną kwestią jest absurd tej wojny, jej ewidentna sprzeczność z regułami prawa międzynarodowego, nie mówiąc już o nieprzemyślanej – zdaniem wielu ekspertów – strategii i światowym chaosie jako finalnym efekcie.