Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 2 na 3 maja:

Donald Trump grozi wycofaniem z Niemiec ponad 5 tys. żołnierzy USA

"Znacznie ograniczymy ich liczbę i będzie to znacznie wyższa liczba niż 5 tysięcy” - oznajmił Trump pytany o decyzję Pentagonu dotyczącą zredukowania liczby żołnierzy USA w Niemczech. Amerykański prezydent odpowiedział w ten sposób na pytanie dziennikarzy na lotnisku w West Palm Beach na Florydzie.

To kolejna groźba wobec Niemiec, po tym jak kanclerz Friedrich Merz krytycznie ocenił negocjacje pokojowe między USA i Iranem. Wcześniej w serwisie Truth Social prezydent USA poinformował, że rozważa redukcję obecności wojskowej w Niemczech, a decyzja w tej sprawie zapadnie niedługo.

W Niemczech stacjonuje obecnie ok. 36,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Trump groził już wycofaniem 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy z tego kraju, ale groźby zrealizował, ponieważ przegrał wybory prezydenckie, a Joe Biden, zmienił tę decyzję.

Iran przedłożył odpowiedź na propozycję pokojową Stanów Zjednoczonych

Iran przedłożył 14-punktową odpowiedź na propozycję Stanów Zjednoczonych – poinformowała irańska agencja prasowa Tasnim, związana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Propozycja Iranu została złożona za pośrednictwem pakistańskiego pośrednika i wzywa do „zakończenia wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie” – poinformował Tasnim. Agencja podała, że USA zaproponowały dwumiesięczne zawieszenie broni, ale Iran uważa, że „kwestie te powinny zostać rozwiązane w ciągu 30 dni” i że negocjacje powinny koncentrować się na „wypowiedzeniu wojny”, a nie na przedłużeniu zawieszenia broni.

Irańska propozycja to odpowiedź na dziewięciopunktowy plan przedłożony przez USA i porusza tematy takie, jak gwarancje wobec agresji militarnej i wycofanie amerykańskich sił wojskowych z regionu otaczającego Iran. Mowa jest także o uwolnieniu zamrożonych irańskich aktywów, zniesieniu sankcji i wprowadzeniu „nowego mechanizmu dla Cieśniny Ormuz”.

„Teraz piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych: albo wybiorą ścieżkę dyplomacji, albo kontynuację podejścia konfrontacyjnego” – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Iranu, Kazem Gharibabadi.