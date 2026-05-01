Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 30 kwietnia na 1 maja:

Donald Trump może rozważyć wycofanie wojsk USA z Włoch i Hiszpanii

Dzień po ogłoszeniu, że Waszyngton analizuje możliwość zredukowania sił zbrojnych stacjonujących w Niemczech, prezydent USA Donald Trump oświadczył, że „prawdopodobnie” rozważyłby wycofanie amerykańskich wojsk z Włoch i Hiszpanii.

Amerykański przywódca wielokrotnie krytykował sojuszników z NATO za to, że nie przysłali swoich okrętów wojennych do cieśniny Ormuz, zablokowanej przez Teheran w odwecie za atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, rozpoczęty 28 lutego. Trump mówił również, że rozważa wycofanie USA z NATO.

W ubiegłym tygodniu agencja Reutera informowała o wewnętrznym e-mailu z Pentagonu, w którym przedstawiono warianty kroków, jakie Waszyngton może podjąć, by ukarać członków Sojuszu, którzy zdaniem amerykańskich władz nie wsparli działań USA w wojnie z Iranem. Jednym z pomysłów było zawieszenie członkostwa Hiszpanii w NATO.

Teraz Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym w Białym Domu został zapytany, czy rozważałby wycofanie amerykańskich wojsk z Włoch i Hiszpanii (państw, które krytycznie odnosiły się do wojny z Iranem). – Prawdopodobnie – odparł. – Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Włochy w niczym nam nie pomogły, a Hiszpania była okropna, całkowicie okropna – dodał.

To nie pierwszy raz, gdy w ostatnim czasie prezydent USA grozi wycofaniem amerykańskich wojsk z części Europy. W środę miliarder oświadczył, że jego administracja może zmniejszyć liczbę żołnierzy stacjonujących w Niemczech. „Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe zmniejszenie liczby wojsk w Niemczech; decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie” – napisał w serwisie Truth Social.

W ubiegłym miesiącu Trump zagroził nałożeniem całkowitego embarga handlowego na Hiszpanię po tym, jak władze w Madrycie odmówiły udostępnienia swoich baz wojskowych na potrzeby misji związanych z atakiem na Iran.

Amerykańska blokada cieśniny Ormuz Foto: PAP

Według danych Departamentu Obrony USA na 31 grudnia 2025 r., w bazach na terenie Europy stacjonowało ponad 68 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych, w tym 12,6 tys. we Włoszech, 3,8 tys. w Hiszpanii oraz 36,4 tys. w Niemczech.

Wznowiono loty pasażerskie na trasie USA–Wenezuela

Po siedmiu latach przerwy wznowiono regularne połączenia lotnicze między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi. Pierwszy samolot rejsowy American Airlines z Miami do Caracas wylądował na lotnisku Maiquetía w pobliżu wenezuelskiej stolicy, na pokładzie byli oficjele i dziennikarze.

Samoloty do Boliwariańskiej Republiki Wenezueli mają latać codziennie. Pasażerom zaproponowano połączenie obsługiwane samolotem Embraer 175 przez regionalną spółkę zależną Envoy. Od 21 maja przewoźnik planuje podwoić liczbę rejsów.

Loty zostały wznowione po tym, jak w styczniu sekretarz transportu USA Sean Duffy uchylił decyzję z 2019 r., zakazującą amerykańskim liniom lotniczym wykonywania połączeń z Wenezuelą. Polecenie w sprawie cofnięcia zakazu wydał prezydent Donald Trump. Wniosek American Airlines o przywrócenie lotów został zatwierdzony w marcu. Plany przywrócenia połączeń ogłoszono tydzień po tym, jak amerykańscy żołnierze przeprowadzili w Wenezueli operację, podczas której pojmali prezydenta Nicolása Maduro i przewieźli go do Nowego Jorku, gdzie usłyszał on zarzuty związane z przestępczością narkotykową.

– Wenezuela z radością wita powrót lotów. Oznaczają one łączność, a to z kolei oznacza rozwój, zaś rozwój to produktywność, co przekłada się na zainteresowanie naszymi obywatelami – powiedziała minister transportu Wenezueli Jacqueline Faria, która wzięła udział w uroczystości powitalnej na lotnisku Maiquetía. Według jej szacunków, trasę Wenezuela–USA ma rocznie pokonywać ok. 100 tys. pasażerów.

– To historyczna chwila w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Jesteśmy świadkami odbudowy naszych więzi gospodarczych, ponownego otwarcia Wenezueli na globalny handel – powiedział z kolei John Barrett, chargé d'affaires USA, również obecny na uroczystości na największym lotnisku w Wenezueli. – Wysyłamy kolejny jasny sygnał do światowych rynków, że Wenezuela jest ponownie otwarta dla biznesu – podkreślił.

W marcu Departament Stanu USA usunął Wenezuelę z listy krajów objętych ostrzeżeniem „nie podróżować”. Od tamtej pory Amerykanie są przekonywani, by „ponownie rozważali” podróże do Wenezueli ze względu na ryzyko związane z przestępczością, działalnością gangów porywaczy oraz słabym systemem opieki medycznej.

Britney Spears usłyszała zarzuty

Piosenkarka Britney Spears usłyszała zarzut popełnienia wykroczenia – prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prokuratura hrabstwa Ventura oświadczyła, że 44-latka ma szansę na zarzut mniejszego kalibru (niebezpiecznej jazdy pod wpływem alkoholu), o ile pójdzie na ugodę i przyzna się do winy. W takim przypadku artystka mogłaby uniknąć więzienia.

Prokuratura podkreśliła, że taka forma ugody jest zwyczajowo stosowana wobec osób, które wyraziły zgodę na poddanie się terapii, a kara to zazwyczaj 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Britney Spears nie musi osobiście stawiać się na poniedziałkowej rozprawie, może być reprezentowana przez pełnomocników.

Do zatrzymania gwiazdy pop doszło w marcu w pobliżu jej domu w Kalifornii. Funkcjonariusze otrzymali wówczas doniesienie o samochodzie marki BMW, poruszającym się chaotycznie z dużą prędkością. Kalifornijska drogówka zatrzymała Spears po tym, jak u piosenkarki stwierdzono objawy wskazujące na stan odurzenia.

W 2007 r. Spears została oskarżona o spowodowanie wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz o prowadzenie pojazdu bez ważnego kalifornijskiego prawa jazdy. W kwietniu przedstawiciel artystki poinformował, że dobrowolnie zgłosiła się ona do ośrodka leczenia uzależnień.

Britney Spears zyskała światową sławę w 1998 r. dzięki piosence „Baby one more time”, która stała się jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii. Artystka potwierdziła swój status gwiazdy albumami „Oops!... I did it again” (2000) oraz „Britney” (2001). Spears wystąpiła także w filmach „Longshot” (2001) i „Crossroads” (2002), a następnie wydała płyty „In the zone” (2003) i „Blackout” (2007).

Przez 13 lat Britney Spears pozostawała pod kuratelą. W tym okresie nie mogła samodzielnie decydować o swoim szacowanym na 60 mln dol. majątku. W 2021 r. na jej wniosek sąd uchylił ten środek zapobiegawczy, ustanowiony na wniosek ojca artystki po tym, jak w 2008 r. przeszła ona załamanie nerwowe.