Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 29 na 30 kwietnia:

Stany Zjednoczone budują koalicję, która ma odblokować cieśninę Ormuz

„Wall Street Journal” informuje, że Stany Zjednoczone zapraszają inne państwa do nowej koalicji międzynarodowej, która ma zapewnić swobodną żeglugę przez wody cieśniny Ormuz. Cieśnina jest obecnie blokowana przez USA i Iran, co jest konsekwencją wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej rozpoczętej 28 lutego.

Państwa koalicji pod nazwą „Maritime Freedom Construct” (Inicjatywa na rzecz swobody żeglugi) miałyby wymieniać się informacjami, koordynować działania dyplomatyczne i wspierać w egzekwowaniu sankcji - ma wynikać z korespondencji urzędników Departamentu Stanu przekazanej ambasadom USA na całym świecie. W korespondencji tej czytamy, że kraje, które przystąpią do koalicji „wzmocnią kolektywne możliwości przywrócenia swobody żeglugi i ochrony globalnej gospodarki”. "Wspólne działanie jest niezbędne, by zademonstrować zbiorową determinację i obciążyć wysokim kosztem irańskie działania godzące w tranzyt przez cieśninę Ormuz" - czytamy w piśmie.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

Iran zablokował cieśninę Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela na ten kraj rozpoczęty 28 lutego. Doprowadziło to do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach, ponieważ w normalnych warunkach przez wody cieśniny przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską. Za baryłkę ropy, która tuż przed wybuchem wojny kosztowała ok. 70 dolarów, teraz trzeba płacić ok. 112 dolarów. W efekcie w USA cena benzyny na stacjach osiągnęła poziom najwyższy od 2022 roku – za galon (ok. 3,79 litra) trzeba płacić powyżej 4 dolarów.

Donald Trump grozi wycofaniem części żołnierzy USA z Niemiec

We wpisie w serwisie Truth Social, opublikowanym w nocy z 29 na 30 kwietnia (czasu polskiego) prezydent USA Donald Trump poinformował, że Niemcy rozważają redukcję obecności wojskowej w Niemczech, a decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce.

Wpis pojawił się kilka dni po tym, gdy kanclerz Niemiec Friedrich Merz ocenił, iż irańskie przywództwo „upokarza USA” przeciągając negocjacje ws. porozumienia pokojowego kończącego wojnę. W reakcji na te słowa Trump stwierdził, iż Merz „nie wie o czym mówi” i zarzucił kanclerzowi Niemiec, że ten godzi się, by Iran posiadał broń atomową (co nie jest prawdą, Merz jednoznacznie się temu sprzeciwił).

W Niemczech stacjonuje obecnie ok. 36,5 tysiąca żołnierzy USA. W 2020 roku Trump groził już wycofaniem ok. 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy z tego kraju, ale groźby tej nie zdążył zrealizować, ponieważ przegrał wybory prezydenckie, a jego następca, Joe Biden, zmienił decyzję w tej sprawie. Wówczas wycofanie żołnierzy USA z Niemiec miało być reakcją na to, że Niemcy wydawały zbyt mało na swoją obronność.

Rosyjskie drony atakowały Odessę

W nocy doszło do ataku rosyjskich dronów na Odessę. W ataku ucierpiały budynki mieszkalne, budynek administracyjny i parking – poinformował mer miasta Serhij Łysak.

Z informacji przekazywanych przez Łysaka wynika, że w ataku ucierpiało sześć osób. Wcześniej gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper napisał o czterech rannych osobach – dwóch kobietach w wieku 25 i 44 lata oraz dwóch mężczyznach w wieku 38 i 62 lat.

Łysak opublikował zdjęcie placówki edukacyjnej, która ucierpiała w nocnym ataku.

Król Karol III w Nowym Jorku

Przebywający z czterodniową wizytą w USA Karol III odwiedził Nowy Jork, gdzie oddał hołd ofiarom zamachu terrorystycznego z 11 września i spotkał się z rodzinami ofiar tego zamachu oraz ratownikami niosącymi pomoc poszkodowanym w ataku sprzed 25 lat.

Karol III odwiedził też Harlem, gdzie wizytował miejską farmę wspomagającą lokalną społeczność. W Rockefeller Center spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego i brytyjskiego biznesu.