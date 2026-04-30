Z sondażu dla Onetu wynika, że Nawrockiemu ufa 49,1 proc. badanych, przy czym 24,4 proc. ufa mu „zdecydowanie”. W porównaniu do poprzedniego badania dla Onetu Nawrocki notuje wzrost o 2,8 punktu proc. jeśli chodzi o osoby, które mu ufają.

Sondaż: Spada zaufanie do Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego

Głowie państwa nie ufa 41,6 proc. respondentów, przy czym 28,5 proc. „zdecydowanie” mu nie ufa. Nawrocki jako jedyny polityk w rankingu notuje większy poziom zaufania niż nieufności.

Na drugie miejsce awansował Donald Tusk, który cieszy się zaufaniem 39,2 proc. badanych (17,9 proc. ufa mu zdecydowanie). Premierowi nie ufa 53,2 proc. respondentów, przy czym 39,8 proc. zdecydowanie mu nie ufa). W porównaniu z poprzednim badaniem zaufanie do Tuska zmniejszyło się o 1,8 punktu proc.

Jeszcze więcej stracił zamykający podium wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Sikorskiemu ufa 37,4 proc. badanych, co oznacza spadek poziomu zaufania o 5,2 punktu proc. Sikorskiemu nie ufa 50 proc. badanych, przy czym 28 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”.

Ranking zaufania do polityków: Mateusz Morawiecki wyraźnie wygrywa z Przemysławem Czarnkiem

Tuż za podium jest były premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,8 proc. badanych (wzrost o 2,7 punktu proc.). Morawieckiemu nie ufa 55,9 proc. respondentów, przy czym 37,2 proc. nie ufa mu „zdecydowanie”.

Morawiecki wypada w badaniu zdecydowanie lepiej niż kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Czarnkowi ufa 25,2 proc. respondentów, a nie ufa mu aż 62,1 proc. badanych (42,4 proc. nie ufa Czarnkowi „zdecydowanie”).

Piąty w rankingu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty cieszy się zaufaniem 35,3 proc. badanych (spadek o 1,7 punktu proc.), a szósty – wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na zaufanie 33,3 proc. respondentów (spadek o 2,2 punktu proc.). Ponad 30-procentowym zaufaniem cieszy się jeszcze wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego i Konfederacji Krzysztof Bosak (ufa mu 30,1 proc. badanych, oznacza to spadek zaufania o 1,7 punktu proc.).

Najmniejszym zaufaniem cieszą się: były lider Polski 2050 Szymon Hołownia (ufa mu 19,7 proc. badanych, nie ufa 57,7 proc.) oraz obecna lider tej formacji minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (ufa jej 17,2 proc. badanych, nie ufa – 43,8 proc., 17,2 proc. deklaruje nieznajomość Pełczyńskiej-Nałęcz). Na samym końcu zestawienia jest lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, któremu ufa 16,8 proc. badanych, nie ufa – 67,4 proc.).

To właśnie Braun jest liderem rankingu nieufności, wyprzedzając Czarnka oraz Sławomira Mentzena, lidera Nowej Nadziei i Konfederacji, któremu nie ufa 59,3 proc. badanych (Mentzenowi ufa 27,6 proc. respondentów).

Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 kwietnia metodą CATI na próbie badawczej 1,1, tys. dorosłych Polaków.