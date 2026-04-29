Karolowi Nawrockiemu – jak wynika z kwietniowego rankingu zaufania CBOS – ufa 49 proc. badanych, nie ufa mu 38 proc. respondentów (o 3 punkty proc. więcej niż przed miesiącem).

Sondaż: Wzrosło zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 48 proc. respondentów. Taki sam wynik notuje Radosław Sikorski, ale szef MSZ budzi większą nieufność (31 proc. wobec 26 proc. w przypadku lidera PSL). Od marcowego badania zaufanie do Kosiniaka-Kamysza wzrosło o dwa punkty procentowe, a do Sikorskiego – o cztery punkty procentowe.

Czwarty w zestawieniu jest prezydent Warszawy, były kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Trzaskowskiemu ufa 45 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.), nie ufa mu 37 proc. respondentów.

Piąty jest premier Donald Tusk, któremu ufa 42 proc. badanych, a nie ufa – 44 proc. Zaufanie do Tuska wzrosło o 4 punkty procentowe.

Na dalszych miejscach znajdują się wicemarszałek Sejmu, lider Ruchu Narodowego i Konfederacji Krzysztof Bosak (ufa mu 38 proc. badanych, nie ufa 32 proc.), marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (ufa mu 36 proc. badanych, o 5 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem, nie ufa 34 proc.) i prezes Nowej Nadziei, drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen (ufa mu 34 proc. badanych, nie ufa 43 proc.).

Sondaż: Grzegorz Braun liderem rankingu nieufności

Liderem rankingu nieufności jest Grzegorz Braun, któremu nie ufa 59 proc. badanych (liderowi Konfederacji Korony Polskiej ufa 20 proc. badanych). 58 proc. respondentów nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu (ufa mu 27 proc. ankietowanych), a 54 proc. – kandydatowi PiS na premiera Przemysławowi Czarnkowi (ufa mu 21 proc. respondentów).

57 proc. Tylu respondentów deklaruje, że nie zna ministra energii Miłosza Motyki

Sondaż: Których ministrów Polacy nie znają?

Najsłabiej identyfikowanym politykiem w zestawieniu jest minister energii Miłosz Motyka (PSL). Nieznajomość tego polityka deklaruje 57 proc. badanych. 53 proc. respondentów nie zna wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (również z PSL), 46 proc. – minister pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Lewica), a 45 proc. – wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica). Ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego nie zna 43 proc. Polaków.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-19 kwietnia.