Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin rozmawiali z Donaldem Trumpem w niedzielę, telefonicznie.

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O czym Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem?

Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem między innymi by omówić konflikty na Ukrainie i w Iranie. Wśród tematów pojawiła się także kwestia zbliżającej się wizyty wysłanników Stanów Zjednoczonych w Rosji.

Jak powiedział w rozmowie z dziennikarzami Jurij Uszakow – doradca Putina – „rozmowa koncentrowała się przede wszystkim na sytuacji związanej z przygotowywanym memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem”. – Donald Trump powiedział, że porozumienie jest bliskie – zaznaczył.

Uszakow – cytowany przez agencję Reutera – podkreślił również, że „uzgodniono, iż specjalni przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy są obecnie ściśle zaangażowani w sprawy Iranu, wkrótce powrócą do Rosji”.

Trump miał powiedzieć też Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kluczową kwestią. Amerykański przywódca miał też zadeklarować, że jest gotów pomóc w tej sprawie.

Zełenski: Miałem „bardzo dobrą” rozmowę z Trumpem

Wołodymyr Zełenski do swojej rozmowy z Donaldem Trumpem odniósł się w mediach społecznościowych.

„Prezydent Donald Trump i ja odbyliśmy dziś bardzo dobrą rozmowę na wiele kluczowych tematów: wojny, jej przyczyn, możliwości dyplomatycznych oraz stanowisk naszych partnerów” – czytamy we wpisie prezydenta Ukrainy opublikowanym w serwisie X.

„Wypowiedzi prezydenta Trumpa były absolutnie trafne, szczególnie w odniesieniu do naszego Krymu: to zajęcie Krymu przez Rosję zapoczątkowało wszystko, a gdyby wtedy istniało silne przywództwo, cała ta wojna po prostu by nie wybuchła” – zaznaczył Zełenski.

Polityk podkreślił także, że „wszyscy Ukraińcy mają jedno życzenie wobec prezydenta Trumpa”. „Abyśmy wreszcie mogli osiągnąć pokój i odnieść ten sukces wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi oraz wszystkimi naszymi partnerami. To najważniejsza rzecz, której pragniemy, i kluczowe jest, aby amerykańskie społeczeństwo w pełni wspierało to ukraińskie dążenie do godnego pokoju” – wskazał.

Wcześniej rozmowę polityków skomentował też Dmytro Łytwyn, doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji. „Wyszła dosyć merytoryczna rozmowa o wszystkim – od życzeń z okazji dnia urodzin (Trumpa) do dyplomacji i wojny/pokoju” – podkreślił podczas rozmowy z dziennikarzami.

Rozmowa Trump-Zełenski miała trwać około 30-35 minut.