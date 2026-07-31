Według włoskich mediów było to jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi, jakie dotychczas odnotowano na tym obszarze.

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Niepokojące wieści z południa Włoch. Trzęsienie ziemi pod Neapolem

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 wystąpiło w piątek w rejonie Campi Flegrei, czyli Pól Flegrejskich, położonych w pobliżu Neapolu na południu Włoch. Jak poinformował włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii (INGV), wstrząs zarejestrowano o godz. 19.46 czasu lokalnego.

Epicentrum znajdowało się na obszarze Campi Flegrei, na zachód od Neapolu, na głębokości około trzech kilometrów.

Trzęsienie ziemi spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego i metra. Lokalni urzędnicy przekazali, że po wstrząsie prewencyjnie wstrzymano kursowanie lokalnych pociągów oraz metra.

Niewielkie uszkodzenia budynków. Mieszkańcy wybiegli na ulice

Włoska straż pożarna poinformowała o niewielkich uszkodzeniach budynków w Neapolu i okolicznych miejscowościach. Bezpośrednio po trzęsieniu ziemi nie odnotowano jednak zgłoszeń, które wymagałyby interwencji strażaków, udzielenia pomocy mieszkańcom lub prowadzenia akcji ratunkowej.

Według włoskich mediów był to jeden z najsilniejszych wstrząsów, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na tym obszarze. W niektórych dzielnicach mieszkańcy, odczuwając drgania ziemi, wybiegli na ulice.

Campi Flegrei, czyli Pola Flegrejskie, to rozległy obszar wulkaniczny obejmujący znaczną część zachodniego Neapolu, zamieszkany przez dużą liczbę osób. W ostatnich latach coraz częściej dochodzi tam do wstrząsów sejsmicznych, dlatego włoskie władze zwiększyły monitoring tego rejonu.

Włochy i historia niszczycielskich żywiołów

Niewielkie trzęsienia ziemi są w rejonie Campi Flegrei częstym zjawiskiem. Silniejsze wstrząsy zwiększają jednak obawy przed powtórzeniem się kryzysu sejsmicznego, który dotknął ten obszar na początku lat 80. XX wieku. Ówczesna aktywność sejsmiczna doprowadziła do poważnych zakłóceń i zmusiła tysiące osób do opuszczenia swoich domów.

We Włoszech trzęsienia ziemi występują stosunkowo często. W 2016 r. serię silnych wstrząsów odnotowano w środkowej części kraju, gdzie poważnie ucierpiały regiony Lacjum, Umbria i Marche. W wyniku katastrofy zginęło około 300 osób.

Najtragiczniejsze w skutkach trzęsienie ziemi we Włoszech w ostatnich dekadach miało miejsce w listopadzie 1980 r. w Irpinii na południu kraju. Wstrząs o magnitudzie 6,9 zabił około 2700 osób i spustoszył setki miejscowości.