Prefektura, cytowana przez AFP, przekazała, że w ciągu ostatniej nocy strażacy interweniowali w wielu miejscach, gdzie ponownie pojawił się ogień, jednak dzięki ich pracy pożar pozostaje pod kontrolą. „Powierzchnia jaką objął pożar, nie wzrosła” – przekazały władze.

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Warunki pogodowe znowu mogą zagrozić Francji. Służby ostrzegają przed środą

Urząd meteorologiczny Meteo-France przewiduje, że w środę w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33-35 stopni C. Ponadto wiatr będzie wiał w kierunku południowowschodnim, a na wybrzeżu odczuwalna będzie bryza morska z zachodu. Urząd ocenił, że te warunki mogą sprzyjać rozprzestrzenieniu się pożaru.

AFP przekazała, że inżynierowie z rządowej agencji Ochrony Lasów Przeciw Pożarom (DFCI) kontynuują pracę nad zaporami blokującymi obejmowanie przez pożar nowych terenów.

Setki zniszczonych domów i tysiące ludzi w akcji

Od początku pożaru w Żyrondzie, który wybuchł na północ od zatoki Arcachon, 93 strażaków zostało rannych, a 240 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych. Ponadto z łącznie 23 gmin ewakuowano 220 tys. osób.

Władze podały, że w akcję gaśniczą zaangażowanych jest 2750 strażaków, 1500 wojskowych i 1440 funkcjonariuszy innych służb. Wspierani są przez 18 statków powietrznych.