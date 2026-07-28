Dym i mgła w spalonym lesie dotkniętym pożarem w pobliżu Saumos w Żyrondzie.
Prefektura, cytowana przez AFP, przekazała, że w ciągu ostatniej nocy strażacy interweniowali w wielu miejscach, gdzie ponownie pojawił się ogień, jednak dzięki ich pracy pożar pozostaje pod kontrolą. „Powierzchnia jaką objął pożar, nie wzrosła” – przekazały władze.
Urząd meteorologiczny Meteo-France przewiduje, że w środę w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33-35 stopni C. Ponadto wiatr będzie wiał w kierunku południowowschodnim, a na wybrzeżu odczuwalna będzie bryza morska z zachodu. Urząd ocenił, że te warunki mogą sprzyjać rozprzestrzenieniu się pożaru.
AFP przekazała, że inżynierowie z rządowej agencji Ochrony Lasów Przeciw Pożarom (DFCI) kontynuują pracę nad zaporami blokującymi obejmowanie przez pożar nowych terenów.
Czytaj więcej
Najpierw wspólna ekstaza po zwycięskim mundialu, potem wspólna walka z największymi pożarami w historii. Hiszpanie zapomnieli o dzielącej ich niena...
Od początku pożaru w Żyrondzie, który wybuchł na północ od zatoki Arcachon, 93 strażaków zostało rannych, a 240 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych. Ponadto z łącznie 23 gmin ewakuowano 220 tys. osób.
Władze podały, że w akcję gaśniczą zaangażowanych jest 2750 strażaków, 1500 wojskowych i 1440 funkcjonariuszy innych służb. Wspierani są przez 18 statków powietrznych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas