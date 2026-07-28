Restrykcje dotyczą niewielkiego fragmentu terytorium w okolicach portowych miast Kotka i Hamina w południowo-wschodniej części kraju.
Zamknięcie przestrzeni powietrznej zaczęło obowiązywać tuż po godz. 8 rano czasu miejscowego (godz. 7 rano czasu polskiego), a przylegających do niej wód krótko później.
Restrykcje dotyczą niewielkiego fragmentu terytorium w okolicach portowych miast Kotka i Hamina w południowo-wschodniej części kraju.
Służba prasowa Sztabu Generalnego poinformowała stację YLE, że zamknięcie obszarów morskich i przestrzeni powietrznej jest konieczne, aby w razie potrzeby można było bezpiecznie odeprzeć drony, które mogłyby zboczyć z kursu w kierunku Finlandii.
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Podobne ograniczenia wprowadzano już wcześniej, ostatnio – według dostępnych informacji – 10 lipca we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Były one związane z atakami dronów przeprowadzanymi przez Ukrainę na Rosję.
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