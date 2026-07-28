Pentagon w maju w liście do kongresmanów przedstawił plan wydatkowania środków dla Ukrainy. Wynika z niego, że zatwierdzone pieniądze mają być rozdysponowywane stopniowo. Źródło zaznajomione z dokumentem przekazało 27 lipca agencji Reutera, że mimo upływu dwóch miesięcy środki nadal nie zostały ani rozdysponowane, ani formalnie zakontraktowane.

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Harmonogram przekazywania pomocy Ukrainie przewiduje, że Ukraińcy jej część otrzymają po zakończeniu kadencji Donalda Trumpa

Demokraci oraz część Republikanów, w tym niektórzy sojusznicy Trumpa, krytykują Pentagon za opóźnienia w przekazywaniu pomocy dla Ukrainy, która została zatwierdzona przez Kongres w ubiegłym roku przy poparciu obu partii. Dwa źródła podały, że członkowie Kongresu są niezadowoleni z harmonogramu przedstawionego przez Pentagon, uznając go za wyjątkowo powolny jak na trwający konflikt zbrojny.

Zgodnie z planem wydatkowania środki mają zostać zakontraktowane w roku budżetowym kończącym się 30 września 2026 r., natomiast ostateczne dostarczenie całej pomocy przewidziano do końca roku budżetowego 2029, czyli do 30 września 2029 r. Kadencja Trumpa kończy się 20 stycznia 2029 r.

Plan wydatkowania przedstawiony w liście obejmuje 400 mln dolarów na rozwój zdolności obronnych, finansowanie sprzętu, szkolenia oraz usługi dla ukraińskich sił zbrojnych, aby mogły bronić się przed rosyjską agresją.

Program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego zatwierdzono środki, umożliwia Pentagonowi zamawianie uzbrojenia bezpośrednio u amerykańskich producentów zbrojeniowych z przeznaczeniem dla Ukrainy. Kongres przyznał na ten cel 400 mln dol. rocznie na lata budżetowe 2026 i 2027 w ramach ustawy o budżecie obronnym (NDAA) uchwalonej w grudniu 2025 r.

Wołodymyr Zełenski w USA. Będzie prosił o pilne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się 28 lipca z Trumpem w Białym Domu. Według źródła zaznajomionego z planami będzie zabiegał o pilne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej oraz o sfinalizowanie porozumienia dotyczącego dronów między Ukrainą a USA. Następnie ma udać się na Kapitol, gdzie spotka się ze wszystkimi amerykańskimi senatorami. Zełenski weźmie też udział w pogrzebie republikańskiego senatora Lindseya Grahama.