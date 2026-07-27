Rostów nad Donem, jak informuje Sliusar, był w nocy celem ukraińskiego ataku powietrznego. W ataku zginęły dwie osoby – z informacji przekazywanych przez Sliusara wynika, że było to małżeństwo. Pięć osób zostało rannych, stan dwojga rannych jest ciężki (jedną z ciężko rannych osób jest nastolatek). Czworo rannych hospitalizowano.

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Pożary w Rostowie nad Donem po ukraińskich atakach. Ukraińcy atakują też duży ośrodek przemysłowy w obwodzie rostowskim

Uderzenia dronów wywołały pożary w kilku częściach miasta. Ucierpiało m.in. prywatne przedsiębiorstwo, magazyny i kilka budynków mieszkalnych. W pobliżu zaatakowanych budynków mieszkalnych doszło też do pożarów samochodów.

Nad ranem w Rostowie trwała walka z pożarem, który objął ok. 400 m2. Mer Rostowa Aleksandr Skriabin informował o uderzeniu drona w blok mieszkalny w mieście. Mieszkańców ewakuowano i zorganizowano dla nich tymczasowe schronienie.

Oprócz Rostowa zaatakowane zostało także miasto Taganrog, jeden z największych ośrodków przemysłowych w obwodzie rostowskim.

Zmasowany atak dronów na Biełgorod. Problemy z zasilaniem w Sewastopolu

Wcześniej celem zmasowanego ataku dronów był Biełgorod, stolica graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego. W ataku na miasto rannych zostało 12 osób, w tym dwoje dzieci. 11 rannych wymagało hospitalizacji.

W wyniku ataku na miasto ogień objął kilka mieszkań w zaatakowanym budynku mieszkalnym. Spaliło się też ponad 15 samochodów – informują lokalne władze. Częściowo zniszczony został dom jednorodzinny na terenie miasta, a kilka bloków mieszkalnych zostało uszkodzonych.

O ataku dronów informował też stojący na czele władz okupowanego Sewastopola Michaił Razwożajew. Z Krymu płynęły w nocy informacje o wstrzymaniu ruchu pojazdów na Moście Krymskim łączącym okupowany półwysep z Rosją.

W Sewastopolu, ze względu na przeciążenie sieci energetycznej w rejonie miasta, doszło do przerw w dostawach prądu. Razwożajew poinformował mieszkańców, że jest to niezbędne, by uniknąć większej awarii systemu zasilania w mieście i jego rejonie.

W związku z atakiem dronów została też zamknięta droga wyjazdowa z Jarosławia prowadząca w kierunku Moskwy.