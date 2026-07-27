Państwowy dostawca energii spółka UNE poinformował, że blackout jest efektem awarii w jednym z bloków energetycznych zakładu w Matanzas.

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Kryzys energetyczny na Kubie. Sześć blackoutów w 2026 roku

UNE wyjaśniła, że awaria w elektrowni im. Antonio Guiterasa jest mocno odczuwalna na wyspie, gdyż z powodu wcześniejszych usterek w pełni sprawnych nie jest także pięć innych kubańskich elektrowni.

Według niezależnego Radia Marti niedzielny paraliż systemu energetycznego doprowadził do kolejnych antyrządowych protestów na wyspie. Rozgłośnia przypomniała, że do ostatniego paraliżu energetycznego kraju doszło 14 lipca. Był to szósty w tym roku blackout, który pociągnął za sobą także wstrzymanie pracy sieci wodociągowej oraz utrudnienia w dostępie do internetu.

Stany Zjednoczone odcinają Kubę od dostaw ropy

Przedstawiciele kubańskich władz tłumaczą awarie w elektrowniach „koniecznością pilnych napraw przestarzałej infrastruktury”, a także wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, która z kolei jest rezultatem braku paliwa.

Występujące od dłuższego czasu na Kubie problemy z brakiem prądu nasiliły się wraz z deficytem ropy naftowej. Przyczynił się do tego amerykański atak na Wenezuelę i ujęcie 3 stycznia jej przywódcy Nicolása Maduro. Nowe władze tego kraju pod naciskiem USA wstrzymały transport surowca na pogrążoną w kryzysie energetycznym wyspę. Stany Zjednoczone odcinając Kubę od dostaw ropy chcą doprowadzić do reformy systemu politycznego na Kubie.