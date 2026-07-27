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Michał Płociński: Polowanie na mafię stojącą za Zondą. Czy świadek koronny pogrąży polityków?

Tajna misja prokuratura Marka Wełny w jednym z państw Zatoki Perskiej brzmi jak gotowy scenariusz na kinowy hit. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, będzie to największy sukces ministra Waldemara Żurka, który pomoże mu przykryć problemy w innych, mniej udanych śledztwach.

Publikacja: 27.07.2026 04:30

Michał Płociński: Polowanie na mafię stojącą za Zondą. Czy świadek koronny pogrąży polityków?

Foto: AdobeStock

Michał Płociński

To iście filmowa historia. I gdyby polski przemysł filmowy działał jak Hollywood, to już za rok Tomasz Schuchardt wcielałby się w rolę prokuratora Marka Wełny, który wbrew biurokratycznym trudnościom wyrusza wraz z naczelnikiem CBA w brawurową delegację do Zatoki Perskiej. A tam, nie wiadomo skąd, specjalnie na to poufne spotkanie przylatuje ukrywający się szef kryptogiełdy, która wygląda na największy przekręt gospodarczy ostatnich lat. I w tym Dubaju czy innym Abu Zabi Schuchardt, znaczy się, prok. Wełna, przekonuje umoczonego adwokata w długiej, pełnej emocji scenie do tego, że tylko status świadka koronnego da mu szansę na przeżycie. Tak przynajmniej możemy dziś sobie taki film wyobrażać.

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