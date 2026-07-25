Bogusław Chrabota: Morawiecki wyrwał się ze stada wron. Ale uwaga, może wrócić

Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one – mówi stare polskie przysłowie. A jeśli między wronami przypadkiem znajdzie się orzeł? Kto go zmusi do krakania, i czy to w ogóle możliwe?

