Partiami o tożsamości jednoznacznie lewicowej, które zasiadają w polskim Sejmie, są dziś Nowa Lewica i Partia Razem. To pierwsze ugrupowanie, będące sukcesorem SLD, jest obecnie partią lewicową z największym poparciem, które jednak oscyluje w granicach 7-8 proc. Razem walczy zaś o ustabilizowanie poparcia powyżej progu wyborczego, uzyskując w sondażach od 3 do 6 proc. poparcia. Obie te formacje wystartowały ze wspólnej listy w wyborach w 2019 i 2023 roku. Ich drogi rozeszły się w 2024 roku, gdy Razem przeszła do opozycji i założyła własne koło w Sejmie.

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Poza Nową Lewicą partie Koalicji Rządzącej w niektórych kwestiach reprezentują wrażliwość prawicową

Pozostałe partie zasiadające w Sejmie w pewnych aspektach mogą być traktowane jako partie reprezentujące wrażliwość prawicową. Polska 2050, gdy jej liderem był Szymon Hołownia, blokowała procedowanie przepisów liberalizujących prawo aborcyjne, sceptyczny stosunek do projektów KO czy Lewicy w tym zakresie ma PSL. PSL i Polska 2050, jeszcze jako Trzecia Droga, zapowiadały starania o poprawę sytuacji przedsiębiorców w Polsce, m.in. poprzez obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców czy zwiększenie liczby niedzieli handlowych. Również KO, jeśli chodzi o program gospodarczy stawia akcent raczej na poprawę sytuacji przedsiębiorców (temu służą m.in. projekty deregulacyjne) niż pracowników (o ich prawa w rządzie obecnej koalicji zazwyczaj upomina się Nowa Lewica, której przedstawicielka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, stoi na czele resortu pracy).

Partiami o tożsamości jednoznacznie prawicowej są PiS (choć jej rywale z Konfederacji punktują często fakt, że w kwestii poszerzania zakresu świadczeń socjalnych partia ta reprezentuje de facto lewicową wrażliwość), Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy tworzące Konfederację (Nowa Nadzieja reprezentuje libertariański nurt w prawicy, Ruch Narodowy, zgodnie z nazwą, to prawica narodowa) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wszystkie te partie określają obecną koalicję rządzącą mianem lewicowej, bądź lewicowo-liberalnej.

Sondaż: Dla najmłodszych prawicę najlepiej reprezentuje Konfederacja. Partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena wygrywa też w największych miastach

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, która z powyższych partii najlepiej reprezentuje wyborców o poglądach prawicowych.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

22,2 proc. badanych w odpowiedzi na to pytanie wskazało PiS.

16 proc. respondentów uważa, że prawicowych wyborców najlepiej reprezentuje Konfederacja.

Aż 13,9 proc. badanych – co może być zaskoczeniem – uważa, że najlepiej prawicowych wyborców reprezentuje KO.

KO wyprzedza pod tym względem Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wskazało 9,2 proc. ankietowanych.

PSL jako najlepszego reprezentanta wyborców prawicowych wskazuje 4,7 proc. respondentów.

Polskę 2050 wybrało 4 proc. badanych.

3,4 proc. ankietowanych uważa, że wyborców prawicowych najlepiej reprezentuje inna partia.

26,7 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

– Opinię, że PiS najlepiej reprezentuje osoby o prawicowych poglądach częściej wyrażają kobiety (25 proc.) niż mężczyźni (19 proc.). Odsetek respondentów podzielających taką opinię wzrasta wraz z wiekiem (10 proc. – najmłodsi, 25 proc. – najstarsi). Partię Jarosława Kaczyńskiego za najlepiej reprezentującą prawicowych wyborców uważa co trzecia osoba z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34 proc.) i częściej niż co czwarty badany o dochodach mieszczących się w granicach 3001 zł – 5000 zł netto (26 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

13,9 proc. Tylu respondentów uważa, że KO najlepiej reprezentuje wyborców prawicowych

Warto zwrócić uwagę, że wśród wyborców w wieku 18-24 lata Konfederację jako najlepszego reprezentanta wyborców prawicowych wskazuje 32,1 proc. badanych, a PiS – 10,1 proc. (w tej grupie PiS przegrywa również z KO, którą wskazuje 12 proc. najmłodszych ankietowanych). PiS za najlepszego reprezentanta prawicy uważają wyborcy powyżej 35 roku życia. Co ciekawe wśród wyborców powyżej 50. roku życia KO jest uważana za lepszego reprezentanta prawicy niż Konfederacja (17,3 do 10,8 proc.).

Konfederacja jest najczęściej wskazywana jako partia najlepiej reprezentująca wyborców prawicowych w największych miastach (powyżej 500 tysięcy). Z kolei w miastach liczących od 200 do 499 tysięcy mieszkańców tuż za PiS plasuje się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (uzyskuje tam 19,3 proc. wskazań).

Wśród wyborców z największych miast Konfederacja uzyskuje 24,6 proc. wskazań, a PiS – 18,5 proc. Z kolei wśród najzamożniejszych wyborców (zarobki powyżej 7 tysięcy złotych netto) KO wygrywa z Konfederacją (20,4 proc. do 17,2 proc.).