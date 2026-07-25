W nocy z 23 na 24 lipca minął termin ultimatum, które władze PiS przedstawiły Mateuszowi Morawieckiemu i członkom stworzonego przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus. 15 lipca Komitet Polityczny PiS przyjął uchwałę, w której zażądał od wszystkich parlamentarzystów partii, aby ci podpisali oświadczenie, w którym zobowiążą się do zakończenia działania w stowarzyszeniu pod groźbą wykluczenia z partii. Niemal natychmiast swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska rozwiązał przeciwnik Morawieckiego w PiS, Jacek Sasin. Sam Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia – Rozwój Plus – nie rozwiąże.

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W piątek Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. – Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. I podjęli taką decyzję, jaką podjęli – oświadczył w siedzibie PiS, przy ulicy Nowogrodzkiej, prezes ugrupowania.

Do sprawy w sobotę odniósł się Mateusz Morawiecki, szef stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Mateusz Morawiecki: Wszystko toczy się wokół tego, jak pokonać rząd Donalda Tuska

– To, co wczoraj widziałem w niektórych komentarzach i części telewizji prawicowych, to jest to, czego powinniśmy się w najbliższym czasie unikać. Zamiast zajmować się stanem polskiej gospodarki, fatalną zapaścią w służbie zdrowia i błędami ekipy rządzącej w polityce międzynarodowej, zajmowaliśmy się w dużym stopniu wynajdowaniem epitetów, wyzwisk i przypominaniem rozmaitych – oczywiście wyssanych z palca – łatek – powiedział były premier na antenie Telewizji Republika.

Jak zaznaczył Morawiecki, „tutaj wszystko toczy się wokół tego, jak pokonać rząd Donalda Tuska”. – To podstawowa przesłanka mojego działania. W ostatnich latach widzieliśmy wyraźnie zmiany na polskiej scenie politycznej. Ale zadajmy sobie też pytanie, jak to było możliwe, że przez sześć lat – kiedy ja kierowałem rządem w ramach Zjednoczonej Prawicy – potrafiliśmy zwyciężać z Donaldem Tuskiem – i to dwa razy – a Konfederacja miała nieco powyżej 7 proc. – powiedział polityk. – Przede wszystkim dlatego, że umiemy rządzić – ja umiem rządzić i wiem, jak zwyciężać z Donaldem Tuskiem. Myślę, że to najważniejsze dzisiaj – aby cała prawica potrafiła wypracować odpowiednią strategię pokonania Donalda Tuska. Nie ma dzisiaj hegemona na polskiej prawicy, musimy uczyć się współpracować – zaznaczył.

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Były premier tłumaczy, dlaczego powstało stowarzyszenie Rozwój Plus. „Spory na prawicy to spory w rodzinie”

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „spory na prawicy to spory w rodzinie”. – Natomiast spory z koalicją rządzącą i rządem Tuska to jest obrona Polski przed dewastacją – powiedział. – To obrona Polski przed politycznym wandalizmem i dlatego powstało stowarzyszenie, by łączyć to, co najważniejsze, gdy prawica wygrywała. Nie mówię, że jestem największym prawicowcem i konserwatystą. Po prostu wiem, jak zwyciężać z Tuskiem, bo pokonaliśmy go, gdy byłem premierem i to dwa razy – dodał.

– To było siłą polskiej prawicy i po to powstało stowarzyszenie Rozwój Plus, by łączyć dwa wymiary. Wymiar tożsamościowy – dbałość o tradycję, wiarę, kulturę, wartości rodzinne – ale także stawiać ambitne cele rozwój, przyszłość, rozwój gospodarki, walkę o polski kapitał i polskie firmy, ich ekspansję międzynarodową, o polskiego pracownika – zaznaczył były premier. – To widać wyraźnie, że połączenie tych dwóch wymiarów dawało nam zwycięstwo. Odejście od tego – niektórzy zaczęli atakować dorobek rządów PiS, używać najostrzejszych haseł, zaczęliśmy widzieć, że sprawy nie idą w najlepszym kierunku. Do tego zmierzajmy razem, by wypracować strategię zwycięstwa nad koalicją – dodał Morawiecki w TV Republika.