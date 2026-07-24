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Michał Szułdrzyński: Rozłam w PiS i koniec epoki Jarosława Kaczyńskiego. Trzy wnioski po rozwodzie Mateusza Morawieckiego z PiS

Wypchnięcie frakcji Mateusza Morawieckiego z PiS rozpoczyna polityczne przetasowania, jakich polska prawica nie widziała od lat. Stawką są nie tylko wyborcy i dominacja po prawej stronie, ale również przyszłe koalicje, a nawet rola PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Publikacja: 24.07.2026 18:43

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński (zdjęcie archiwalne)

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński (zdjęcie archiwalne)

Foto: PAP/Albert Zawada

Michał Szułdrzyński

Choć wydawało się to absurdalne, bo obie strony ryzykują, że mogą sporo stracić, doszło do rozłamu w PiS. – Trzydziestu kilku posłów naszej partii zrezygnowało z członkostwa – ogłosił mediom w samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński. Bardzo starannie dobierał słowa, by powstało wrażenie, że to nie on usunął Mateusza Morawieckiego i członków jego frakcji, lecz że była to ich decyzja.

Wniosek pierwszy: kto jest winien, czyli przegrywa ten, kto mrugnie pierwszy

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