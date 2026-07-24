Choć wydawało się to absurdalne, bo obie strony ryzykują, że mogą sporo stracić, doszło do rozłamu w PiS. – Trzydziestu kilku posłów naszej partii zrezygnowało z członkostwa – ogłosił mediom w samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński. Bardzo starannie dobierał słowa, by powstało wrażenie, że to nie on usunął Mateusza Morawieckiego i członków jego frakcji, lecz że była to ich decyzja.

Wniosek pierwszy: kto jest winien, czyli przegrywa ten, kto mrugnie pierwszy