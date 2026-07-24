Bramki przez lata były stałym elementem podróży autostradą A4. Choć opłaty na państwowym fragmencie między Wrocławiem a Gliwicami zostały zniesione już trzy lata temu, kierowcy wciąż muszą przejeżdżać przez zwężenia w miejscach dawnych punktów poboru. Jak informowaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej”, GDDKiA rozpoczęła postępowanie, którego celem jest usunięcie nieczynnej infrastruktury oraz przywrócenie drodze pełnego standardu autostrady. Zmiany mają też poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu.

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GDDKiA przygotowuje rozbiórkę bramek

Prace obejmą Plac Poboru Opłat Żernica oraz stacje w Bojkowie, Ostropie, Kleszczowie i Łanach. Znikną nie tylko bramki, ale również pozostałe elementy dawnego systemu, a układ drogowy zostanie przebudowany.

Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców, z czego cztery oferty mieściły się w budżecie. Najtańsza oferta wynosi około 7,3 mln zł, natomiast budżet inwestora to niespełna 11 mln zł. Obecnie trwa analiza dokumentów. Podpisanie umowy planowane jest na czwarty kwartał 2026 roku, a realizacja zadania potrwa około roku.

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A4 Katowice–Kraków bez opłat od 2027 roku

W marcu 2027 roku wygasa koncesja spółki zarządzającej odcinkiem Katowice–Kraków. Po przejęciu trasy przez GDDKiA przejazd ma być bezpłatny dla samochodów osobowych i motocykli.

Oznacza to, że kierowcy będą mogli pokonać całą trasę od Wrocławia do Krakowa bez opłat. System e-TOLL nadal będzie jednak obowiązywał pojazdy powyżej 3,5 tony oraz autobusy.

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