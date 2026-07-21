Sprawca wypadku, który miał miejsce na Wisłostradzie ponad rok temu, usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Doszło wówczas do czołowego zderzenia samochodu z motocyklem, w wyniku czego zginęli jadący jednośladem ojciec i syn. Prokurator żądał większej kary i w związku z tym zapowiedział apelację od wyroku.

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Wypadek na Wisłostradzie. Jest wyrok ws. śmierci ojca i syna

„Sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim z 11 lipca 2025 r., gdzie śmierć ponieśli jadący na motocyklu ojciec i syn, skazany na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności” – napisała Prokuratura Okręgowa w Warszawie na swoim koncie w serwisie X (Twitter).

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Jak napisała prokuratura, śledczy żądał kary 19 lat więzienia dla sprawcy. W związku z tym żoliborska prokuratura zapowiedziała już apelację od wyroku.

Czołowe zderzenie samochodu z motocyklem na Wisłostradzie sprzed roku

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 10 na 11 lipca 2026 roku na remontowanym wówczas odcinku Wisłostrady. Na wysokości Cytadeli, na ulicy Wybrzeże Gdyńskie, kierujący samochodem marki Opel Vectra zjechał na przeciwległy pas. Zderzył się wówczas czołowo z motocyklem oraz innym samochodem osobowym. Ogromna siła uderzenia sprawiła, że motocykl został zupełnie zniszczony.

Kierujący motocyklem 45-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, podobnie jego 13-letni syn, który trafił do szpitala w ciężkim stanie. Kierowca i pasażer Opla uciekli zaś z miejsca zdarzenia. Następnego dnia rano policja poinformowała o ich zatrzymaniu.