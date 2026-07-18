Budowa domu w sąsiedztwie planowanej drogi. Czy są podstawy do unieważnienia pozwolenia?

Spór powstał wokół inwestycji budowlanej. Starosta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycja była realizowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał również przebieg planowanej drogi dojazdowej. Inwestor zakwestionował legalność pozwolenia na budowę. Wskazał, że budynek został usytuowany zbyt blisko planowanej drogi. W jego ocenie naruszało to przepisy, które dotyczą wymaganych odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych, w szczególności art. 43 ustawy o drogach publicznych. Wojewoda odmówił jednak stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, a stanowisko to utrzymał następnie Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB). Sprawa trafiła na wokandę.

Reklama Reklama

NSA: Nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę inwestora. Racji skarżącemu nie przyznał też Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Nie kwestionował, że budynek rzeczywiście został usytuowany blisko planowanej drogi. Jednak pomimo tych ustaleń, NSA uznał, że nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę z powodu rażącego naruszenia prawa. Sąd wyjaśnił, że art. 43 ustawy o drogach publicznych określa wymagane odległości nowych obiektów budowlanych od drogi. Przepis ten odnosi się więc do sposobu lokalizacji budynku względem drogi, a nie do obowiązku zachowania określonej odległości drogi od już wybudowanego budynku. W ocenie NSA kluczowe było to, że mimo nieprawidłowego usytuowania budynku nadal możliwa pozostaje realizacja drogi przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja drogowa nie została bowiem zablokowana ani uniemożliwiona. Droga może zostać wykonana zgodnie z planem, choć będzie przebiegała w bardzo bliskim sąsiedztwie budynku mieszkalnego. NSA podkreślił również, że konsekwencje takiej lokalizacji obciążają przede wszystkim inwestora, który zdecydował się na posadowienie budynku w pobliżu planowanego pasa drogowego.

Sygnatura akt: II OSK 1567/23

Więcej orzeczeń: Raport orzeczniczy czerwiec 2026 - rp.pl