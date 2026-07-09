W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Ataki w Cieśninie Ormuz zwiększają ryzyko dla gospodarki

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie gwałtownie się zaostrzyła. Po kilku tygodniach względnego spokoju Iran wstrzymał negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, a następnie zaatakował trzy statki handlowe przepływające przez Cieśninę Ormuz, w tym katarski gazowiec i saudyjski supertankowiec. W odpowiedzi Donald Trump zdecydował o zakończeniu tymczasowego porozumienia z Teheranem, zapowiedział przywrócenie sankcji na eksport irańskiej ropy oraz zapowiedział bombardowania celów w Iranie.

Rosnące napięcie natychmiast odbiło się na rynkach finansowych. Cena ropy Brent ponownie przebiła 80 dol. za baryłkę, a inwestorzy zaczęli uwzględniać ryzyko zakłóceń w jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy na świecie. Dłuższy konflikt oznaczałby wyższą presję inflacyjną, droższe paliwa oraz potencjalnie większe dochody Rosji z eksportu surowców, co mogłoby pośrednio wpłynąć również na finansowanie wojny w Ukrainie.

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Polski e-commerce nadal ma ogromny potencjał

Jak pisze Piotr Mazurkiewicz w „Rzeczpospolitej”, udział sprzedaży internetowej w polskim handlu detalicznym wzrósł w 2025 r. do 9,1 proc. wobec 8,9 proc. rok wcześniej. To wciąż wyraźnie mniej niż średnia europejska przekraczająca 17 proc., co pokazuje, że rynek ma jeszcze duże możliwości rozwoju.

Eksperci zwracają uwagę, że Polska posiada już większość fundamentów nowoczesnego handlu internetowego. Rozbudowana sieć paczkomatów, szybkie płatności elektroniczne oraz popularność systemu BLIK sprawiają, że bariery technologiczne praktycznie zniknęły. Choć tempo wzrostu nie będzie już tak wysokie jak po pandemii, perspektywy dla branży pozostają bardzo dobre.

UniCredit coraz bliżej przejęcia Commerzbanku

Włoski UniCredit poinformował, że kontroluje już ponad 47 proc. udziałów w Commerzbanku, co daje mu niemal połowę głosów na walnym zgromadzeniu niemieckiego banku. Do finalizacji transakcji potrzebna pozostaje jeszcze zgoda Europejskiego Banku Centralnego na zwiększenie udziałów i przeniesienie praw głosu.

Jednocześnie Komisja Europejska przygotowuje propozycję złagodzenia systemu ETS. Bruksela ma przedstawić projekt ograniczający tempo wycofywania bezpłatnych uprawnień do emisji CO₂ dla przemysłu, odpowiadając na rosnącą presję ze strony europejskich przedsiębiorstw.

Trigon wskazuje spółki z największym potencjałem

Analitycy Trigon Domu Maklerskiego zaktualizowali listę swoich giełdowych faworytów. Wśród dużych spółek najwyżej oceniane są Allegro i Budimex, natomiast w segmencie średnich firm wyróżniono m.in. Benefit Systems, Cyfrowy Polsat, Rainbow Tours, XTB oraz AB.

Eksperci pozytywnie oceniają także perspektywy wybranych spółek z indeksu sWIG80, takich jak Archicom, Atal, Oponeo czy PlayWay. Jednocześnie wskazują grupę przedsiębiorstw, których notowania mogą pozostawać pod presją, m.in. Dino, mBank, Kruk czy Dom Development. Mimo tych zastrzeżeń Trigon nadal zakłada kontynuację wzrostowego trendu na warszawskiej giełdzie.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.