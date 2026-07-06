W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” m.in.:

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Publiczne stacje ładowania elektryków coraz atrakcyjniejszym celem dla hakerów

Rozwój elektromobilności oznacza nie tylko większą liczbę samochodów elektrycznych na drogach, ale także nowe zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. Jak opisuje Michał Duszczyk w „Rzeczpospolitej”, publiczne stacje ładowania przestają być zwykłymi punktami poboru energii. To zaawansowane urządzenia podłączone do internetu, które mogą stać się celem cyberataków, sabotażu, a nawet działań obcych służb.

Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji ostrzega, że przejęcie kontroli nad dużą liczbą ładowarek mogłoby doprowadzić do gwałtownych zmian zapotrzebowania na energię i w konsekwencji przeciążyć sieci elektroenergetyczne. Eksperci wskazują również na możliwość ataków wymierzonych bezpośrednio w samochody elektryczne, operatorów infrastruktury oraz platformy zarządzające ładowaniem.

Coraz mniejsza premia za wyższe wykształcenie

Jeszcze dwie dekady temu ukończenie studiów wyższych niemal gwarantowało wyraźnie wyższe zarobki. Dziś ta przewaga systematycznie maleje. Z analizy badaczek z Uniwersytetu Łódzkiego wynika, że w 2004 r. osoby z wyższym wykształceniem zarabiały średnio o 73 proc. więcej od pracowników wykonujących proste prace z podstawowym wykształceniem. W 2024 r. różnica zmniejszyła się już do około 59 proc.

Eksperci wskazują kilka przyczyn tego zjawiska. Jedną z nich jest dynamiczny wzrost płacy minimalnej, który podniósł wynagrodzenia najmniej zarabiających. Drugim czynnikiem jest masowe upowszechnienie szkolnictwa wyższego, przez co dyplom uczelni przestał być tak silnym wyróżnikiem na rynku pracy. Coraz częściej zwraca się także uwagę na jakość kształcenia. Badania OECD pokazują, że znaczna część studentów ma trudności z podstawowymi kompetencjami, takimi jak rozumienie tekstu, matematyka czy rozwiązywanie problemów.

Niemcy planują rekordowy deficyt budżetowy

Ministerstwo Finansów Niemiec przygotowuje budżet na 2027 r. z deficytem przekraczającym 200 mld euro. Byłby to najwyższy poziom zadłużenia w historii Republiki Federalnej Niemiec. Znaczna część dodatkowych wydatków ma zostać przeznaczona na modernizację gospodarki, inwestycje infrastrukturalne oraz dalsze wsparcie Ukrainy, które według projektu budżetu przekroczy 11 mld euro.

Rynek IPO na GPW może się ożywić

Warszawska giełda od lat zmaga się z problemem niewielkiej liczby debiutów. Jak zauważa Katarzyna Kucharczyk w „Parkiecie”, od niemal dekady więcej spółek opuszcza GPW niż decyduje się na wejście na parkiet. Sytuacja w 2026 r. wygląda jednak nieco lepiej. Po debiucie Robyga liczba nowych spółek notowanych na giełdzie wzrosła do dziewięciu, podczas gdy delistingów jest obecnie zaledwie cztery. To daje nadzieję na pierwszy od wielu lat dodatni bilans debiutów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.