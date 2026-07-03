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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” m.in.:
Europejski sektor innowacji wyraźnie przyspiesza. Jak opisuje Katarzyna Kucharczyk w „Rzeczpospolitej”, po latach odpływu najbardziej utalentowanych specjalistów do Stanów Zjednoczonych i Azji, Europa zaczyna odwracać ten trend. Dane European Innovation Council pokazują, że wskaźnik relokacji innowacyjnych firm poza Europę spadł do zaledwie 1 proc., a w ciągu ostatniego roku na Starym Kontynencie pojawiły się trzy nowe jednorożce z sektora deeptech.
Coraz lepiej wygląda również sytuacja w Polsce. Wiceprezes PFR Mikołaj Raczyński podkreśla, że rośnie liczba startupów o globalnych ambicjach, a segment zaawansowanych technologii – obejmujący m.in. półprzewodniki, technologie kwantowe, kosmiczne i biotechnologię – przyciąga coraz większy kapitał. W ciągu dwóch lat polskie spółki deeptech zrealizowały blisko 100 transakcji o wartości przekraczającej 2 mld zł.
Eksperci zaznaczają jednak, że Europa nadal ma problem z komercjalizacją innowacji. Choć nie brakuje wybitnych naukowców i coraz większych nakładów na badania, wiele projektów wciąż przegrywa z konkurencją z USA i Chin na etapie wdrożeń rynkowych. To właśnie skuteczne przenoszenie technologii z laboratoriów do biznesu pozostaje największym wyzwaniem dla europejskiej gospodarki.
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Europa wreszcie zaczyna odrabiać technologiczne zaległości wobec USA i Azji. Do sektora deeptech płyną miliardy euro, powstają nowe jednorożce, a t...
Nowy rząd kanclerza Friedricha Merza zaprezentował kompleksowy program reform, który ma pobudzić niemiecką gospodarkę i poprawić jej konkurencyjność. Pakiet obejmuje ulgi podatkowe dla najmniej zarabiających, stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego wraz z rosnącą długością życia oraz zmiany na rynku pracy, w tym ograniczenie możliwości uzyskiwania zwolnień lekarskich przez telefon.
Reforma zakłada także uproszczenie przepisów, redukcję zatrudnienia w administracji centralnej o około 8 proc., ograniczenie obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw oraz zwiększenie dostępności mieszkań poprzez utworzenie państwowej spółki odpowiedzialnej za budowę tańszych lokali.
Finansowanie części zmian ma pochodzić z podwyższenia podatku dochodowego dla osób osiągających najwyższe dochody. Reformy mają nie tylko poprawić kondycję niemieckiej gospodarki, ale również odpowiedzieć na rosnącą presję polityczną i coraz wyższe poparcie dla Alternatywy dla Niemiec (AfD).
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Rewolucyjne reformy mają uzdrowić Niemcy kosztem bolesnych ograniczeń docenianego przez pokolenia państwa opiekuńczego.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrzymał w mocy wielomiliardową karę nałożoną na właściciela Google za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych. Oznacza to, że Alphabet będzie musiał zapłacić ponad 4 mld dol.
Google podkreśla, że firma od lat inwestuje miliardy euro w Europie i wprowadziła szereg zmian dostosowujących działalność do wymagań regulatorów. Komisja Europejska pozostaje jednak konsekwentna w egzekwowaniu przepisów wobec największych firm technologicznych, a wyrok może stać się ważnym precedensem dla kolejnych postępowań przeciwko globalnym platformom cyfrowym.
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Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w czwartek pozew Google w sprawie rekordowej grzywny nałożonej osiem lat temu przez unijne organy antymonopolow...
Indie i Japonia podpisały pakiet porozumień dotyczących współpracy w obszarach sztucznej inteligencji, energetyki, metali strategicznych oraz bezpieczeństwa. Premier Narendra Modi podkreślił, że nowe inwestycje i transfer technologii z Japonii mają przyspieszyć rozwój indyjskiego przemysłu oraz zwiększyć bezpieczeństwo gospodarcze kraju.
Oba państwa zapowiedziały również przygotowanie wspólnej mapy drogowej dotyczącej współpracy technologicznej i przemysłowej. Partnerstwo wpisuje się w szerszy trend dywersyfikacji globalnych łańcuchów dostaw oraz ograniczania zależności od Chin w sektorach uznawanych za strategiczne.
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Rządzi samodzielnie, opozycja praktycznie nie istnieje, gospodarka idzie nieźle i zdobył mocną pozycję międzynarodową. Pozostaje jedynie realizacja...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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