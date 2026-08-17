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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta mimo kolejnych prób dyplomatycznego zakończenia konfliktu w Zatoce Perskiej. Iran uzależnia jej otwarcie od realizacji warunków wcześniejszego porozumienia przez Stany Zjednoczone. Waszyngton nie zamierza jednak ustępować. Donald Trump zapowiedział zwiększenie presji gospodarczej na Teheran i stwierdził, że po pokonaniu Iranu Cieśnina Ormuz stanie się terytorium USA.
Konflikt ma konsekwencje dla światowej gospodarki. Zamknięcie jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy utrzymuje ceny surowca na wysokim poziomie. W ubiegłym tygodniu ropa Brent kosztowała ponad 85 dol. za baryłkę. W Polsce kierowcom częściowo pomoże natomiast powrót programu Ceny Paliw Niżej, który od 17 sierpnia obniża VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc.
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Od poniedziałku na stacjach paliw zaczną obowiązywać maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Rząd chce w ten sposób zagwarantować kierowcom, że...
Polski rynek kurierski nadal dynamicznie się rozwija. W pierwszym półroczu zarejestrowano ponad 800 nowych działalności kurierskich, podczas gdy z rejestrów wykreślono około 430 firm. Oznacza to wzrost liczby przedsiębiorstw w sektorze o ponad 4 proc. rok do roku.
Rozwojowi branży sprzyja przede wszystkim boom na handel internetowy. W 2025 r. operatorzy dostarczyli w Polsce około 1,4 mld przesyłek, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Poprawiła się również sytuacja finansowa firm kurierskich. Jednocześnie branżę czekają nowe wyzwania związane z opłatami za przesyłki z Chin oraz zmianami wynikającymi z unijnej dyrektywy platformowej.
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Działalności gospodarczych w branży kurierskiej szybko przybywa. Od 2010 r. liczba takich podmiotów wzrosła aż czterokrotnie. Poprawia się też ich...
Pro
Rekordowo niski poziom wody w Dunaju coraz mocniej wpływa na europejską energetykę. Węgierski rząd musiał podjąć działania mające zabezpieczyć system chłodzenia elektrowni jądrowej w Paks. W pobliżu zakładu zatopiono dwie barki, które mają tymczasowo pomóc w podniesieniu poziomu wody.
Problemy dotknęły również Rumunię. Z powodu niskiego poziomu Dunaju wyłączony został drugi reaktor elektrowni jądrowej w Cernavodă. Susza i wysokie temperatury zwiększają także ryzyko kolejnych pożarów w Europie. W ostatnich dniach ogień pojawił się m.in. w Grecji, Chorwacji, Francji i Belgii.
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Rekordowy spadek poziomu wody w Dunaju zmusił węgierski rząd do natychmiastowej interwencji w celu ratowania systemu chłodzenia elektrowni jądrowej...
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Osobistym Koncie Inwestycyjnym. Oznacza to, że nowe rozwiązanie ma być dostępne dla Polaków od początku 2027 r.. OKI ma zachęcać gospodarstwa domowe do większego wykorzystania rynku kapitałowego i stopniowo zmieniać strukturę oszczędności.
Według danych Ministerstwa Finansów ponad połowa oszczędności Polaków nadal znajduje się w gotówce i depozytach bankowych. Analitycy różnią się jednak w ocenie potencjalnego wpływu OKI na warszawską giełdę. Według części prognoz efekt będzie początkowo niewielki, inni eksperci spodziewają się większego zainteresowania polskimi akcjami.
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Od przyszłego roku zaczną działać Osobiste Konta Inwestycyjne. Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę, która zakłada, że aktywa inwest...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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