W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polski dług blisko granicy. Finanse publiczne pod presją

Sytuacja finansów publicznych pozostaje napięta. Z projektu budżetu na 2027 r. wynika, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma wynieść 7,1 proc. PKB, czyli tyle samo co w 2026 r.. Jednocześnie rośnie zadłużenie państwa oraz koszt jego obsługi.

Dodatkowym problemem może być realizacja planowanych podwyżek podatków. Jeśli prezydent Karol Nawrocki nie podpisze odpowiednich ustaw, dochody budżetu mogą być niższe o około 15 mld zł. Ekonomiści wskazują, że przy obecnej sytuacji finansów publicznych przestrzeń do zwiększania wydatków lub obniżania podatków jest ograniczona.

Według prognoz Ministerstwa Finansów w 2028 r. państwowy dług publiczny ma wzrosnąć do 57,4 proc. PKB. Oznaczałoby to przekroczenie progu ostrożnościowego zapisanego w ustawie o finansach publicznych. W konsekwencji mogłyby zostać uruchomione procedury ostrożnościowe, obejmujące m.in. ograniczenie wzrostu wynagrodzeń w budżetówce oraz działania prowadzące do zmniejszenia relacji długu do PKB.

Biznes wchodzi w mały atom. Polscy przedsiębiorcy inwestują w SMR

Polski biznes coraz mocniej angażuje się w rozwój małych reaktorów modułowych. Michał Sołowow poinformował, że czołowi polscy przedsiębiorcy zainwestują w Synthos Green Energy, spółkę realizującą projekt małego atomu. Wśród inwestorów znaleźli się m.in. Rafał Brzoska, Krzysztof Pawiński oraz współzałożyciele ElevenLabs Mati Staniszewski i Piotr Dąbkowski.

Polscy inwestorzy przeznaczą na projekt łącznie 500 mln zł. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych przekroczyło natomiast 1,3 mld zł. Wśród nich znajduje się GE Vernova, dostawca technologii wykorzystywanej w projekcie.

Ambicje spółki Synthos Green Energy wykraczają jednak poza Polskę. Plany zakładają rozwój projektów SMR również w Wielkiej Brytanii, Czechach czy Bułgarii.

Na polskim rynku projekt ma być rozwijany we współpracy z Orlenem. Według informacji portalu XYZ ostateczna umowa między płockim koncernem a Synthos Green Energy ma zostać zawarta w październiku. Rozwój małych reaktorów modułowych może więc stać się jednym z ważniejszych kierunków inwestycji prywatnego kapitału w polskiej energetyce.

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Kraje UE zaostrzają import żywności. Nowe zasady dotyczące pestycydów

Państwa Unii Europejskiej uzgodniły zasady dotyczące możliwości blokowania importu żywności i pasz zawierających śladowe ilości substancji uznawanych za niebezpieczne. Decyzja zakłada rozszerzenie listy zakazanych substancji oraz obniżenie maksymalnych poziomów ich pozostałości do zera.

Nowe rozwiązania mogą mieć istotne znaczenie dla importerów spoza UE. Szczególnie niezadowolone mogą być Brazylia, USA oraz Indie, które wcześniej zarzucały Brukseli na forum WTO stosowanie środków o charakterze protekcjonistycznym.

Zaostrzenie zasad importu wpisuje się w szerszą debatę o bezpieczeństwie żywności oraz warunkach konkurencji między producentami z Unii Europejskiej i firmami spoza Wspólnoty. Dla importerów oznacza to konieczność dostosowania łańcuchów dostaw do bardziej restrykcyjnych wymogów.

BMW szykuje restrukturyzację. 2 mld euro na niemieckie fabryki

BMW przygotowuje szeroki plan restrukturyzacji, który obejmuje redukcję stanowisk menedżerskich, wprowadzanie nowych modeli oraz inwestycje w sztuczną inteligencję. Koncern chce dzięki zmianom zwiększyć marżę operacyjną z około 2 proc. obecnie do 5 proc. w 2028 r..

Jednocześnie BMW zamierza przeznaczyć 2 mld euro na inwestycje w zakłady produkcyjne w Niemczech, w tym w fabrykę baterii. Koncern chce w ten sposób wzmocnić europejskie łańcuchy dostaw i zabezpieczyć miejsca pracy.

Restrukturyzacja odbywa się w trudnym otoczeniu dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Producenci samochodów muszą jednocześnie inwestować w elektromobilność, nowe technologie i sztuczną inteligencję, a także mierzyć się ze słabszym popytem oraz rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.